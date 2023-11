RADNICI VEĆ STIŽU U KAMP: Do sada najozbiljnije obećanje da će obilaznica kod Užica biti završena

Kamp za radnike u Volujcu već je počeo da prima svoje stanare, koji su angažovani na radovima za obilaznicu kod Užica. Prema rečima gradonačelnice dr Jelene Raković Radivojević intezivirani su radovi na obilaznici i na gradilištu je sve više ljudstva i mehanizacije.

- Završena je izgradnja kampa u Volujcu, uređeni su pristupni putevi i postavljaju se šipovi za izgradnju mostova. Buduća obilaznica je dužine 4,58 km, a imaće osam mostova, od kojih je najduži i najzahtevniji most preko reke Đetinje u dužini od oko 260 metara, na visini od oko 180 metara. Ostali su mostovi u rasponu od 20 do 130 metara. Najduži most će povezivati stari magistralni Užice-Zlatibor sa naseljem Sinjevac – rekla je dr Raković Radivojević.

Ona je istakla da se značaj ovog projekta ogleda u samoj bezbednosti saobraćaja, jer mnogi kamioni i ostala vozila nisu imali drugi put za Republiku Srpsku, već su prolazili kroz centar grada i osnovne škole. Izmeštanjem tog saobraćaja iz grada smanjiće se i aerozagađenost.

foto: Z. G.

- Projekat je proglašen od nacionalnog značaja i imamo snažnu podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije na njegovoj realizaciji. Vrednost projekta je oko 30 miliona evra – rekla je gradonačelnica i dodala da obilaznica izlazi na magistralni put odakle bi uskoro trebalo da počne izgradnja tunela ispod Kadinjače.

Tunel se nalazi na teritoriji dve opštine i sa užičke strane su završeni svi imovinsko-pravni odnosi i eksproprijacija, a nadaju se da je isto tako i na bajinobaštanskom teritorijom, pa se očekuje da će uskoro početi radovi i na izgradnji tunela.

Da podsetimo da na obilaznicu i tunel Užičani čekaju od 1993. godine kada je počela prva eksproprijacija. Od tada, uglavnom pred izbore, dolazili su mnogi ministri da ozvaniče početak radova, ali sve se svelo na zemljane radove i stavljanje nekoliko pozida.

foto: Z. G.

Ali, prošle godine, konkretno je sve dogovoreno kada su ministar građevinarstva Tomislav Momirović, v.d. direktora „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak i Jang Bo, legalni zastupnik kompanije „Power Constuction Corporation of China Limited“ potpisali ugovor na izrgadnji obilaznici kod Užica a tome prisustvovali Liu Kai, savetnik u ambasadi NR Kine, Liu Šaokuan, potpredsednik kineske kompanije „Power Chine“ i predsednik ove kompanije za Evroaviziju i gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sa saradnicima.

Kurir.rs/Z. G.