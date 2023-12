"SAMO SAM VIDEO DA NEKO STOPIRA I PREPOZNAO SAM SINA": Dejan iz Prokuplja otkriva za Kurir detalje susreta koji je raznežio Srbiju

Znali smo da Aleksandar, naš sin nakon sedam i po godina treba da dođe iz Amerike, ali nije nam rekao kada tačno.

Bio sam na poslu, kada me je pozvala žena i rekla da hitno izađem i da moramo kući, da se dogodilo nešto - počinje priču Dejan Arsić, šef voznog parka prokupačke Opšte bolnice "Dr Aleksa Savić“ čiji je potresni snimak susreta sa sinom izazvao buru emocija na Tik Toku.

Dodaje da je izašao iz bolnice i čekao da žena dođe po njega.

- Nisam znao da je Aleksandar iznenadio i majku i brata kada je došao kući. Zajedno su se "urotili" protiv mene. I Aleksandar je sa njima došao do bolnice, ali je stao kraj kolovoza, okrenut leđima i kao stopira. Kada su me pokupili, krajičkom oka sam pogledao u stopera i shvatio da je to moj sin kojeg nisam video 7,5 godina. Samo sam rekao: “Stani, stani, evo Aleksandra“ i emocije su me preplavile- priznaje Dejan.

Objašnjava da i sada oseća sreću i da će taj momenat pamtiti čitavog života.

- Kao da sam se ponovo rodio. Kao da se nebo otvorilo i sunce me obasjalo u tom momentu - pokušava da opiše svoju emociju ovaj otac.

