DVA VUKA ŠETALA ŽITORAĐOM, NASTAO HAOS: Čudno je da su tako sišli u naselje

U centru Žitorađe primećena su dva vuka, što je izazvalo paniku među građanima. Oni su upali u dvorište i napali vezane pse, a građani su pozvali policiju.

Policijski službenici su tom prilikom ranili jednog vuka, ali su ih na kraju odstrelili lovci, koji su pozvani da intervenišu.

-Zaista je netipično što su sišli baš u gusto naseljeno mesto. Nakon odstrela smo ih pregledali, bili su potpuno zdravi- kaže predsednik Lovišta Žitorađa Bratislav Marković.

On dodaje da su verovatno životinje krenule za hranom, te su tako stigle do same Žitorađe. Slučaj je prijavljen i Osnovnom tužiaštvu u Prokuplju.

Kurir.rs/B.R.