U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac u poslednja 24 časa rođeno je ukupno 10 beba, šest devojčica i četiri dečaka.
najlepše vesti
BEBI BUM U KRAGUJEVCU: Šest devojčica i četiri dečaka rođeni u jednom danu
Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, svi porođaji protekli su uredno i bez komplikacija, a majke i novorođenčad su u dobrom zdravstvenom stanju.
- Porođaji su protekli stabilno, bez većih medicinskih intervencija, a zdravstveno stanje porodilja i beba je zadovoljavajuće - kazali su za RINU u porodilištu UKC Kragujevac.
Kurir.rs/RINA
