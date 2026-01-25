Slušaj vest

Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, svi porođaji protekli su uredno i bez komplikacija, a majke i novorođenčad su u dobrom zdravstvenom stanju.

- Porođaji su protekli stabilno, bez većih medicinskih intervencija, a zdravstveno stanje porodilja i beba je zadovoljavajuće - kazali su za RINU u porodilištu UKC Kragujevac.

Kurir.rs/RINA

