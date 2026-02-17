Slušaj vest

Danas, 17. februara, očekuje se sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći ka sredi.

Sneg pada u Požegi, NegotInu i Zaječaru.

Ovako jutros izgledaju Zlatibor i Kopaonik

Sneg na Zlatiboru i Kopaoniku

Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uklјučujući smanjenu vidlјivost i nakuplјanje snega na putevima.

Gde i koliko ima snega u Srbiji

Foto: RHMZ Printscreen

Zlatibor pre samo dva dana

Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja

Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje cerebro i kardio-vaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

Foto: RHMZ Printscreen

Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.

Sretenjski sneg u Beogradu

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. februara, do kraja sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije.

U sredu i četvrtak biće toplije sa dužim sunčanim intervalima, a naoblačenje sa kišom koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, u petak će se proširiti i na ostale predele uz zahlađenje.

Zatim će do kraja perioda biti suvo sa sunčanim intervalima, u jutarnjim satima se za vikend očekuje slab i umeren mraz, u subotu tokom dana veoma hladno, dok će od nedelje biti postepeno toplije.

Foto: RHMZ Printscreen

AMSS: Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne Zbog najavljenih snežnih padavina, vozači moraju biti spremni na otežane uslove, naročito u planinskim predelima, a dodatno opterećenje će im predstavljati i smanjena vidljivost, te se pozivaju da voze pažljivo i prilagode brzinu uslovima na putu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pogotovo u popodnevnim satima i na prilazima većim gradovima kao i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih centara,pošto se završava praznik.

Deonice na kojima su kolovozi vlažni i ima snega do pet centimetara su Javor - Sjenica; Podbukovi - Kosjerić - Požega; Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi; Bistrica - Prijepolje - državna granica sa CG (granični prelaz Gostun).

Snega ima i na deonicama: Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica; Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman); Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice; Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar;Nova Varoš - Aljinovići;državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje; Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona; Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina;Jelova Gora - Užice.

Na naplatnim stanicama kao i na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kamioni na graničnom prelazima Šid i Batrovci čekaju pet sati, na Horgošu ; tri sata a na prelazu Bezdan dva sata.