Slušaj vest

Budžet opštine Trstenik za ovu godinu iznosi blizu 2 milijarde i 200 miliona dinara, što je rekordan iznos.

Rebalansom Budžeta za ovu godinu predviđena su dodatna sredstva od 22 miliona dinara za radove na drugoj fazi izgradnje vrtića, što će omogućiti upis 120 mališana i smanjenje lista čekanja. Dodatna sredstva planirana su za ulaganje u putnu infrastruktu, čime je ukupan iznos opredeljen za puteve 172 miliona dinara. Obezbeđena su i 3 miliona dinara za nove stubove i rasvetu u seoskom području, a izvodiće se arheološka istraživanja i izraditi maketa Jerininog grada, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk

Prema njenim rečima, u oblasti socijalne zaštite predviđeno je da ukupno 5 miliona dinara bude iskorišćeno za meru Roditelj – negovatelj, a izdvojeno je 1.8 milion dinara za sedišta za bebe i po 2 miliona dinara za aktivnosti KZM i projekte rodne ravnopravnosti.

Opština je donela Odluku o raspisvanju poziva “Da se radi i gradi po tvom“, kroz koju će građani predlagati projekte za svoje ulice i kvartove.

- Posle 20 godina, rešeni su pravno-imovinski odnosi za prvih 10 kuća u novom naselju Bogdanje, a nastavljamo rad i na preostalih 12 kako bismo ovaj dugogodišnji problem u potpunosti rešili. Realizacijom svih ovih projekata nastavljamo da radimo i gradimo za Trstenik, zaključila je čelnica lokalne samouprave ove pomoravske opštine.