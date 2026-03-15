Ograničenja se odnose na brzinu kretanja, vožnju noću, snagu vozila i alkohol, a na pojedinim putevima važe i drugačija ograničenja brzine nego za ostale vozače.

Ova pravila propisana su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, a njihov cilj je da vozačima početnicima omoguće bezbednije sticanje iskustva za volanom.

OGRANIČENJE BRZINE ZA VOZAČE POČETNIKE

Jedna od najvažnijih razlika odnosi se na maksimalnu dozvoljenu brzinu na pojedinim putevima.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja jasno je navedeno da vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da:

upravlja vozilom brzinom većom od 110 km/h na auto-putu

upravlja vozilom brzinom većom od 90 km/h na moto-putu

na ostalim putevima vozi brže od 90% od dozvoljene brzine na tom delu puta

To znači da, na primer, ako je ograničenje 50 km/h, vozač početnik sme najviše 45 km/h, dok na putu gde je ograničenje 80 km/h može da vozi do 72 km/h.

ZABRANA VOŽNJE NOĆU

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da upravlja vozilom od 23 do 6 časova.

Izuzetak postoji samo ako se u vozilu nalazi osoba koja ima vozačku dozvolu najmanje pet godina.

OGRANIČENJE SNAGE VOZILA

Vozači početnici ne smeju da upravljaju vozilom čija je snaga veća od 80 kilovata.

Vožnja je dozvoljena samo ako je u vozilu iskusan vozač sa najmanje pet godina vozačkog staža.

ALKOHOL I MOBILNI TELEFON

Za vozače sa probnom vozačkom dozvolom važi nulta tolerancija na alkohol, što znači da tokom vožnje ne smeju imati alkohol u krvi.

Takođe, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje nije dozvoljeno.

OBAVEZNA OZNAKA NA VOZILU

Vozilo kojim upravlja vozač sa probnom dozvolom mora imati jasno istaknutu oznaku „P“, koja upozorava ostale učesnike u saobraćaju da je za volanom vozač početnik.

Poznavanje pravila koja važe za probnu vozačku dozvolu važno je kako bi vozači početnici izbegli prekršaje i kazne, ali i kako bi povećali bezbednost u saobraćaju. Upravo zbog nedostatka iskustva, mladi vozači češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama, pa su dodatna ograničenja uvedena kako bi se rizik smanjio.

VAŽNO ZA VOZAČE POČETNIKE

nulta tolerancija na alkohol

maksimalno 110 km/h na autoputu

maksimalno 90 km/h na motoputu

na ostalim putevima 90% od dozvoljene brzine

zabrana vožnje od 23 do 6 časova bez iskusnog vozača u vozilu