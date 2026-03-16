Tri osobe zadobile su povrede glave u dva udesa koja su se u protekla 24 časa dogodila na području Niša, rekli su u niškoj Hitnoj pomoći.

Motociklista (58) povređen je oko 14.50 časova u selu Lalincu, pošto ga je oborio automobil, a 65-godišnji muškarac i 58-godišnja žena povređeni su u sudaru dva automobila u Bubanj selu.

Žena je u tom sudaru zadobila i povrede nogu.

U niškoj Hitnoj pomoći naveli su da su njihove ekipe imale tokom jučerašnjeg dana dosta intervencija na terenu zbog kolapsa i manjih povreda ekstremiteta.

Prema rečima lekara, sve povrede bile su "bezazlene". 

Kurir.rs/Beta

