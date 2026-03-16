Tri osobe povređene u dva udesa u Nišu.
NOĆ U NIŠU: Motociklistu oborio auto, par povređen u sudaru
Tri osobe zadobile su povrede glave u dva udesa koja su se u protekla 24 časa dogodila na području Niša, rekli su u niškoj Hitnoj pomoći.
Motociklista (58) povređen je oko 14.50 časova u selu Lalincu, pošto ga je oborio automobil, a 65-godišnji muškarac i 58-godišnja žena povređeni su u sudaru dva automobila u Bubanj selu.
Žena je u tom sudaru zadobila i povrede nogu.
U niškoj Hitnoj pomoći naveli su da su njihove ekipe imale tokom jučerašnjeg dana dosta intervencija na terenu zbog kolapsa i manjih povreda ekstremiteta.
Prema rečima lekara, sve povrede bile su "bezazlene".
Kurir.rs/Beta
