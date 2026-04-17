Zbog remonta distributivnih trafo stanica, izgradnje priključaka i održavanja nadzemne mreže u petak, 17. aprila, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama:

FUTOG:Deo naelja od Novosadske do Prvomajske i Boška Buhe i od Rade Kondića do Dunava od 8 do 14.30

ČENEJ: Vuka Karadžića 151 – 203, 152 – 208, Relje Savića, Ratarska, Salaš Letić, od 9 do 11

VETERNIK: Od groblja do kanala i do ul. 107, od 09 do 12

Kurir.rs/Dnevnik

