Srbija
DELOVI NOVOG SADA BEZ STRUJE ZBOG RADOVA: Ovo je spisak svih ulica
Slušaj vest
Zbog remonta distributivnih trafo stanica, izgradnje priključaka i održavanja nadzemne mreže u petak, 17. aprila, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama:
FUTOG:Deo naelja od Novosadske do Prvomajske i Boška Buhe i od Rade Kondića do Dunava od 8 do 14.30
ČENEJ: Vuka Karadžića 151 – 203, 152 – 208, Relje Savića, Ratarska, Salaš Letić, od 9 do 11
VETERNIK: Od groblja do kanala i do ul. 107, od 09 do 12
Kurir.rs/Dnevnik
Reaguj
Komentariši