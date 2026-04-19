Minule sedmice svečano je obeležen završetak radova na izgradnji sanitarne deponije, kao najvažnijeg elementa regionalnog centra za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava", u mestu Kalenić, nadomak Uba, a jedna od 15 lokalnih samouprava koje će ovde odlagati komunalni otpad je i Grad Loznica. Događaju su prisustvovali predstavnici države i međunarodnih partnera, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, kao i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić koja je poručila da je reč o "velikom ekološkom projektu i važnom koraku za zapadnu Srbiju".

Regionalni centar za upravljanje otpadom opremljen je najsavremenijom opremom, kakva se koristi u Evropskoj uniji i predstavlja veliki ekološki projekat države, kazala je Lukićeva, navodi se u saopštenju gradske uprave.

- Loznica je još 2019. donela odluku o pristupanju "Eko–Tamnavi", 2023. potpisala sporazum o saradnji, a 2025. i aneks ugovora nakon što je pronađena nova lokacija za transfer stanicu. Tokom 2025. na Skupštini grada usvojen je i Lokalni plan upravljanja otpadom, što je bio preduslov za priključenje, podsetila je ona.

Gradonačelnica je istakla da grad prelazi sa starog, višedecenijskog sistema odlaganja otpada na gradsku deponiju, koja nema dovoljne kapacitete, i predstavlja ekološki rizik, što se videlo prošle godine kada je na njoj izbio požar, na savremen sistem prikupljanja, reciklaže i tretmana otpada.

Foto: Gradska uprava, Kurir.rs/T. Ilić

- Zatvaranje gradske deponije počinje tokom godine, uz podršku države, a do 2027. organizovanim iznošenjem smeća biće obuhvaćene sve lozničke mesne zajednice. Pretprošle i prošle godine smo zonu proširili na osam mesnih zajednica, ove je planirano sedam i naredne još sedam, i tada ćemo imati kompletan obuhvat. U planu je da ''Eko–Tamnava'' počne sa radom u julu, kada će Loznica započeti odvoz otpada na tu lokaciju, do izgradnje transfer stanice, rekla je ona.

Lukićeva podseća i da su u prethodne dve godine nabavljena tri nova kamiona za JKP "Naš dom" prošle je dobijen jedan od Ministarstva zaštite životne sredine, a ove je planirana nabavka još jednog, stoji u saopštenju gradske uprave. Loznica o regionalnoj deponiji razmišlja duže od decenije, a "Eko–Tamnava" je najveći regionalni centar koji će sistemski rešiti problem upravljanja otpadom za više od 500.000 građana iz još 14 mesta, Ub, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Vladimirci, Koceljeva, Valjevo, Obrenovac, Lazarevac, Barajevo, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija.

Regionalni centar "Eko–Tamnava" ubrzo će početi sa probnim radom, a za godinu dana biti potpuno funkcionalan i operativan. Prve dopremljene količine otpada očekuju se već tokom leta, a planirano je da se na ovom mestu godišnje odloži 165.000 tona otpada, navodi resorno ministarstvo.

Grad decenijama koristi deponiju o kojoj se stara ''Naš dom'', na obali rečice Štire, koja je bila smetlište sve dok pre deceniju i po godina nije počela njena sanacija i sada je jedna od uređenijih komunalnih deponija. Biće korišćena sve dok loznički otpad ne krene ka Kaleniću, a na to se, po svemu sudeći, neće još dugo čekati.