Među ljubiteljima prirode i adrenalina, Tutin postaje sve zanimljivija destinacija. U toj opštini nalazi se jedna od najzahtevnijih penjačkih staza u regionu, koja kroz vertikalne stene kanjona nudi jedinstven spoj izazova i prirodnih lepota naše zemlje.

U srcu jugozapadne Srbije, nadomak opštine Tutin, nalazi se ferata Đurđevica. Važi za jednu od najzahtevnijih penjačkih staza u našoj zemlji.

- Odgovornost je velika, nama kao vodičima je velika odgovornost, ali ljubav prema sportu nas gura ka tome. Tako da, ne predstavlja nam neki preteran problem - rekao je vodič Enes Hamzagić.

Pre same staze, prolazi se obuka na poligonu, gde se dobijaju sve informacije o samoj ruti penjanja.

- Opremi morate da verujete, ona ne može da vas pusti nikako, zato što ona drži dve tone - savetuje vodič Amar Dreković.

Staza ima vertikalu od 200 metara. Iako obezbeđena sajlama i gazištima, ferata zahteva punu pažnju, jer i najmanji pad koncentracije može biti izazovan na takvom terenu.

- U slučaju da se obori kamen, iz sveg glasa govorite – ‘kamen‘ i glava mora da je uz stenu, ne gledate nikako gore. Glava uz stenu i čekate da prođe opasnost - dodao je Dreković.

Prva polovina staze uglavnom se karakteriše kao lakša.

Ferata je uređena po evropskim standardima i poseduje sve potrebne dozvole.

- Via ferata sama je proizvod prekograničnog projekta opštine Tutin i opštine Plužine, i veoma smo zadovoljni njenom prvom sezonom, zabeleženo je preko 50 uspona”, izjavio je Albin Dreković iz Turističke organizacija "Tutin".

Nakon 200 metara penjanja, stiže se do pogleda koji je vredan svakog koraka.

- Predivan pogled na jezero Gazivode, na planine iza nas, tipa Rogozna, vidi se Kopaonik. Bog zna koliko sam se puta popeo ovde, ali svaki put se iznova javlja taj neverovatan osećaj i želja da se što više puta popneš tokom jedne sezone - objašnjava vodič Dreković.

Posle 90 minuta ekipa je konačno uspešno završila Via feratu Đurđevica.