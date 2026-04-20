Haljina iz kolekcije Diora, pod nazivom Junon, simbol je raskoši, kreativnosti i umetničkog pristupa dizajnu koji je obeležio zlatno doba ove kuće. Kreirana je 1949. godine i dobila je ime po rimskoj boginji Junoni, zaštitnici žena.

Svoju verziju jedne od najpoznatijih haljina na svetu, koja se čuva u muzejskom kolekciji, uradila je Nina Kranjčević iz Zrenjanina, inženjerka odevne tehnologije koja ima svoj brend.

-Ova interpretacija Diorove haljine nastala je po posebnoj želji i porudžbini. Nisam do sada radila nijednu haljinu koja je inspirisana nekom drugom. Originalna Dior Junon haljina zaista je impresivna, pa sam iz tog razloga pristala da je uradim u svojoj izvedbi - navela je Nina za novosadski Dnevnik.

Haljina je u procesu rada bila godinu dana, sa pauzama, ali je na samoj haljini rađeno više od pola godine. Gornji deo je jednostavniji i elegantno prati liniju tela, dok je donji deo prava eksplozija volumena i teksture - sastavljena od brojnih „latica“ koje su ručno aplicirane.

- Zahtevala je ozbiljnu pripremu pre samog rada, a zatim i veliku količinu ručnog rada- dodala je.

- Radeći na novim idejama uvek bih naučila neku novu veštinu ili dobila novu ideju, ali ono što se nije promenilo je moja vizija i želja da ručni rad i unikatnost dominira. Sav ručni rad radim ja, ali tehnički deo, krojenja i šivenja, uvek rado prepuštam koleginici jer nije moj fah. Sve ono što krasi MArt haljine radim ja i to sebično čuvam za svoje ruke jer uživam u tom procesu - otkrila je Nina.