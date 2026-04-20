Zbog ozbiljnog kvara na hidrocentrali Elektrodistribucije na Pazarištu, veći deo Novog Pazara suočava se sa prekidom u vodosnabdevanju, potvrđeno je iz nadležnih službi.

Kako se navodi u zvaničnom obaveštenju, dotok sirove vode ka filterskom postrojenju trenutno je sveden na minimum, što je direktno dovelo do obustave isporuke vode u brojnim delovima grada. Ovaj problem izazvao je zabrinutost među građanima, posebno u naseljima koja su već u prvim satima ostala bez osnovnog snabdevanja.

Ekipe Elektrodistribucije nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara na hidrocentrali, dok istovremeno radnici JKP "Vodovod i kanalizacija" pokušavaju da ublaže posledice ove situacije. Kako ističu, u toku su napori da se sistem privremeno stabilizuje prespajanjem na takozvanu bajpas liniju, čime bi se barem delimično omogućilo snabdevanje vodom.

Iz Javnog komunalnog preduzeća poručuju da je reč o vanrednoj situaciji i da će normalizacija vodosnabdevanja uslediti tek nakon što ekipe EPS-a u potpunosti otklone kvar i omoguće nesmetan rad na vodozahvatu.