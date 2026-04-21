Kancelarija za mlade organizuje interaktivnu aktivnost „Potraga za blagom“, na kojoj učestvuje 14 ekipa sastavljenih od po 3 do 4 mladih iz Vranja.

Cilj aktivnosti je da se mladi na zanimljiv i dinamičan način upoznaju sa kulturno-istorijskim nasleđem našeg grada, kroz rešavanje zagonetki i otkrivanje lokacija.

Foto: Kurir/T.S.

Pozivamo Vas da medijski ispratite ovaj događaj i na taj način doprinesete promociji aktivnog učešća mladih u zajednici, kao i afirmaciji kulturnih vrednosti.

Događaj će počinje u utorak 21. aprila  od 11 časova ispred Kancelarije za mlade, a završava se oko 13 časova u Muzej kući "Bore Stankovića".

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta "Daruj vreme - menjaj svet!", koji je podržan od strane Ministarstva turizma i omladine, saopštavaju iz Kancelarije za mlade.

