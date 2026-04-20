Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o zadržavanjima na tertnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, izlaz, čekaju 240 minuta, na GP Šid, izlaz, 300 minuta, na GP Sremska Rača, izlaz, 180 minuta, na GP Bezdan, izlaz, 120 minuta, na GP Kelebija, izlaz, 180 minuta, na GP Horgoš, izlaz, 90 minuta, a na GP Vatin, izlaz, 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

