Vladimir Romanjski iz Kule ulovio je amura od 29,6 kg na jezeru Provala, jednog od najvećih ikada upecanih u Srbiji.
Srbija
VLADIMIR IZVUKAO GRDOSIJU IZ PROVALE! Kod Vajske upecao amura od skoro 30kg, jednog od najvećih, ikad upecanih u Srbiji
Jezero „Provala“ kraj Vajske nastavlja da daruje pecaroše od zanata...
Vladimir Romanjski iz Kule, član SRD „Šaran“ iz Vajske, minulog vikenda, koristeći kukuruz kao mamac, ulovio je amura teškog nepunih 30 kilograma, tačnije 29,6. Jasno je da se radi o jednom od najvećih amura ikada upecanih u Srbiji.
Nije to bio prošlonedeljni lak dan na vodi, ali upornost se isplatila.
Na Bajskom kanalu uz upotrebu Rapture Acrux Magworm, Trabucco Invactus FA 3000, Trabucco X8 0.128, došlo je, kao nagrada, nekoliko lepih baseva.D. Kn.
Kurir.rs/Dnevnik
