Stručnjaci sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu su, nakon pet godina, ponovo markirali šakala GPS ogrlicom, kako bi se stekao bolji uvid u kratanje, navike i ponašanje ovog predatora koji je poslednjih decenija u velikoj ekspanziji u većem delu Evrope, samim tim i na Balkanu.

Tim sa Katedre za ekologiju životinja i zoogeografiju je početkom februara markirao šakala kom je nadenuto ime Vasa, i, kao i u slučaju šakala Koje pre pet godina, nije prošlo mnogo vremena do uvida u prosto neverovatno kretanje ovog predatora.

U prvih 42 dana, Vasa je boravio u šumama severno od Obedske bare, na području nešto manjem od 11 kvadratnih kilometara. Od 19. do 28. marta boravio je u blizini Šapca, na području od 6,16 kvadratnih kilometara, pre nego što je započeo pravu avanturu: krenuo je ka severozapadu, prema Hrvatskoj, i za svega šest dana prešao 95 kilometara!

Za to vreme, Savu je preplivao dva puta – prvi put desetak kilometara od Šapca na mestu gde je široka oko 400 metara, drugi put blizu Sremske Mitrovice, gde je široka oko 250 metara. Pretposlednjeg dana marta Vasa je prešao granicu sa Hrvatskom blizu graničnog prelaza Batrovci - Bajakovo (tako izbegavši gužvu i slikanje na granici). Prema poslednjim podacima, nalazi se u blizini Vinkovaca, a njegove performanse su impresivne: kretao se prosečnom od 840 metara na sat do maksimalnih 6,3 kilometra na sat. Njegovo kretanje se i dalje prati.

Neverovatna putešestvija šakala Koje

Pre pet godina stručni tim na čelu sa prof. dr Duškom Ćirovićem sa Biološkog fakulteta u Beogradu je uz pomoć lovaca iz Jakova i Surčina markirao šakala sa GPS ogrlicom. Mužjak nazvan Koja, tada beše star oko dve godine. Nije prošlo mnogo do velikih iznenađenja.

Mesec dana nakon markiranja on je krenuo na put. Nakon što je napustio Donji Srem preplivao je Savu i uputio se na istok. Nedelju dana kasnije u blizini Smedereva preplivao je Moravu, a četiri noći kasnije i Mlavu.

Koja je u prve dve nedelje prešao ukupno 148,5 km i otišao 76 kilometara daleko (posmatrano vazdušnom linijom) od mesta s kog je krenuo. Na tom putovanju preplivao je Savu, Moravu i Mlavu, što nije veliko iznenađenje, ali Koja je dva puta prešao auto - put Miloš Veliki i tri puta auto - put Beograd – Niš. Nakon tri nedelje putešestvija došao je do Velikog Gradišta i tu ostao par dana. Posle toga uz Dunav se vraćao nazad, ka zapadu. Ponovo je preplivao Mlavu i Moravu i došao u Smederevo, gde je u industrijskoj zoni uz Dunav proveo nekoliko dana.

Mladi šakal je, pretpostavlja se, tražio teritoriju i ženku sa kojom će se pariti, a taj nagon ga je nagnao da prelazio velike razdaljine i sve prepreke. Za četiri nedelje prešao je čak 264 kilometra. Do tada je važilo mišljenje da šakali imaju znatno manji radijus kretanja od onog koji je Koja prikazao.