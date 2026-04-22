Prizori sa Kopaonika, jedne od najlepših srpskih planina i velikog skijaškog centra u regionu, ne prestaju da zadivljuju s obzirom da smo skoro pred sam kraj aprila.

Za razliku od ostatka Srbije gde je odavno već sve ozelenelo, u tom kraju i dalje se sve beli kao da smo usred januara. Čak i u ovom trenutku veje sneg. A i tamošnje temperature bitno se razlikuju u odnosu na ostale delove zemlje u kojima je živa već na 14. podeoku, poput Zrenjanina.

Sneg na Kopaoniku pred kraj aprila

Kad je reč o snegu, koji je i juče vejao na Kopaoniku - ima ga između 5 i 7 centimetara. Na toj planini trenutno je nula stepeni.

Prema podacima RHMZ, danas u 10 časova najhladnije je bilo na Kopaoniku, gde je temperatura nula stepeni, a najtoplije je u Zrenjaninu, gde je temperatura 14.

Prognoza za naredne dane

Danas promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima - kratkotrajna kiša ili lokalni plјusak pre podne se očekuju ponegde u Sremu i na zapadu Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima. Na visokim planinama povremeno provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, u Banatu, Podunavlјu i Pomoravlјu, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najviša temperatura od 13 do 17. Uveče prestanak padavina i razvedravanje.

Od četvrtka toplije sa više sunca

Sutra ujutru ponegde slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije. Vetar slab i umeren severozapadni, sredinom dana i posle podne i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 16 do 20.

Do kraja sedmice pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila, prognozira RHMZ.