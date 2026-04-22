U Sremskoj Mitrovici počela je izgradnja magistralnog vodovoda na pravcu od Milekić salaša, koji bi do jula trebalo da obezbedi sigurnije i stabilnije vodosnabdevanje za više sela na obroncima Fruške gore.

Kako je ranije najavljeno tokom posete ministra za javna ulaganja Darka Glišića, projekat ima za cilj da rastereti postojeću mrežu staru više od 50 godina i unapredi snabdevanje vodom za Šuljam, Bešenovo i Velike Radince, uz mogućnost širenja sistema ka drugim naseljima.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović rekao je da će novi vodovod rešiti dugogodišnje probleme i omogućiti veću kontrolu nad distribucijom vode.

"Imao sam veliku čast da razgovaram sa predstavnicima Mesne zajednice Šuljam o projektima koje planiraju tokom 2026. i 2027. godine. Osvrnuli smo se i na posetu ministra Glišića i početak izgradnje ovog magistralnog voda koji će ići iz pravca Radinačkog puta prema Milekić salašu, koji obezbeđuje veću količinu vode za Šuljam, Bešenovo i Velike Radince, a sa druge strane pravi sigurniji sistem, jer je dosadašnja mreža izgrađena pre 50 godina i funkcioniše iz jednog pravca.“

On je naveo da se završetak radova očekuje u julu. Nedimović je najavio i narednu fazu, koja podrazumeva povezivanje više naselja u jedinstven sistem.

„Aplicirali smo kod Ministarstva za javna ulaganja za projekat izgradnje kojim bi povezali Ravnje, Noćaj i Radenković u kružni sistem, kako bi voda mogla stalno da cirkuliše…“

Kako je naveo, vrednost tog projekta procenjena je na oko 170 miliona dinara, a cilj je stabilno snabdevanje vodom za severnu Mačvu, gde živi oko 10.000 ljudi. Govoreći o priključenju domaćinstava, gradonačelnik je rekao da će infrastruktura biti izgrađena, ali da će odluka o priključenju ostati na građanima. On je dodao da bi realizacijom planiranih projekata bio zaokružen sistem vodosnabdevanja severne Mačve.

Pored ovog projekta, najavljene su i nove investicije. Kako je rekao, u toku su razgovori sa potencijalnim investitorima, uključujući kineske partnere, kao i projekti vezani za kompaniju „Mitros“, drvnu industriju i izgradnju fabrike za preradu kukuruza.