Slušaj vest

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović obišli su Vatrogasno-spasilačku brigadu u Kragujevcu, gde su se uverili u unapređene uslove rada, novu opremu i tekuće radove na uređenju objekta.

Tokom posete predstavljeno je i novo specijalno vozilo – DAF cisterna kapaciteta 7.000 litara, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbedilo kragujevačkoj Upravi za vanredne situacije. Vozilo je već angažovano na dvadeset intervencija, čime je potvrđena njegova operativna vrednost.

Obilazeći pripadnike službe, gradonačelnik Dašić je poručio da je uvek zadovoljstvo biti sa ljudima koji svojim radom i požrtvovanjem štite građane. On je naglasio da je reč o pozivu koji podrazumeva visok stepen lične odgovornosti i posvećenosti društvu, dodajući da Kragujevčani znaju da cene takav rad. Podsetivši na izazove sa kojima se grad suočavao u prethodnom periodu, ocenio je da je upravo saradnja svih službi - od vatrogasaca, preko zdravstva i Crvenog krsta, do gradskih preduzeća dala rezultate i pokazala snagu sistema.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- Pred nama je nova sezona i novi izazovi. Klimatske promene donose rizike koje ne možemo u potpunosti da predvidimo, ali možemo da budemo spremni. Zato nastavljamo da ulažemo i u opremu i u ljude, istakao je Dašić, naglasivši da ga posebno raduje sve veći broj mladih pripadnika službe koji svoje znanje grade uz podršku i iskustvo starijih kolega.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Luka Čaušić, zahvalio je Gradu Kragujevcu na kontinuiranoj podršci, ističući da je saradnja sa lokalnom samoupravom na izuzetno visokom nivou i da predstavlja primer dobre prakse. On je naveo da uvek rado dolazi u Kragujevac, jer ovde Uprava za vanredne situacije ostvaruje izuzetne rezultate i izdvaja se po posvećenosti i profesionalizmu.

- Kragujevac ima snažnu i dobro organizovanu Upravu, a ono što je najvažnije – ima ljude koji znaju svoj posao i koji su spremni da reaguju u svakom trenutku, poručio je Čaušić, dodajući da upravo takva saradnja između grada i službi direktno doprinosi većoj bezbednosti građana.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Govoreći o daljem unapređenju sistema, Čaušić je istakao da se očekuje nastavak izgradnje novog objekta Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, kao i da se sistem kontinuirano jača kroz novu opremu, prijem pripadnika i razvoj preventivnih kapaciteta. On je ukazao da je služba spremna da odgovori na sve izazove – od požara do poplava i drugih vanrednih situacija, uz apel građanima da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu smanjenju rizika.

Načelnik kragujevačke Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović, je istakao da su od početka godine realizovane 382 intervencije i spaseno 11 lica, uz vreme izlaska na teren kraće od jednog minuta.

Poseta je bila prilika da se još jednom potvrdi da ulaganja u sistem zaštite i spasavanja, kao i dobra koordinacija svih relevantnih službi, predstavljaju ključ sigurnosti građana Kragujevca i čitavog regiona.