Prema podacima granične policije nema zadržavanja ni na putničkim, ni na teretnim terminalima graničnih prelaza u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Gužvi ni zadržavanja nema ni na naplatnim rampama duž autoputeva u zemlji.

Van gradova saobraćaj je umerenog inteziteta, a usporena vožnja moguća je na ;mestima gde su u toku radovi na redovnom održavanju puteva, ili izgradnja novih deonica.

AMSS najavljuje da će sutra, 25. aprila, zbog održavanja "49. Fruškogorskog maratona" doći do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja na više deonica u blizini Vrdnika, u selu Rakovcu i na Paragovu prema Iriškom vencu.

