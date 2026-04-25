Danas je došlo do nezgode na Iriškom vencu, u smeru od Novog Sada ka Rumi, zbog čega je obustavljen saobraćaj na ovoj deonici puta.

Kako saznajemo, sa jednog kamiona se otkačila prikolica, koja je udarila u drugi kamion sa cisternom.

Tom prilikom došlo je do oštećenja rezervoara na kamionu i curenja dizela na kolovoz, zbog čega su na teren izašli pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice

Trenutno nema informacija o tačnom uzroku nezgode, kao ni o stanju učesnika.

Na terenu je više ekipa vatrogasaca, kao i policija.

Saobraćaj je trenutno u prekidu, a policija vraća vozila i iz pravca Rume i iz pravca Novog Sada, dok se vozačima savetuje da koriste alternativne pravce i budu dodatno oprezni.