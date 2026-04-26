Prvog dana jedanaestog takmičenja "Gučevski izazov 2026" u organizaciji kluba Hardenduro Loznica vreme je bilo kao naručeno pa su za razliku od nekih ranijih godina ljubitelji motocikala, kao i sami takmičari mogli da uživaju u pravom prolećnom, sunčanom danu. Poljana ispred doma kulture "Aleksandar Saša Petrović'', u centru Banje Koviljače, grmela je od zvuka motocikala i šarenila se od raznobojnih odela, kaciga i motora onih koji su na početku dvodnevnog druženja došli da voze prolog.

Takmičari su jurili po livadi nastojeći da postignu što bolje vreme i što lakše savladaju prepreke u vidu debala, guma i velikog kamenja, a publika je navijala i neumorno fotkala. Prema rečima Zorana Simića, predsednika Hardenduro kluba Loznica, dvodnevno takmičenje okupilo je takmičare iz ukupno osam država.

- Hvala Bogu na lepom vremenu, trenutno imamo blizu 80 takmičara u svim klasama. Sve ide po planu, raspoloženje je dobro, atmosfera odlična, sve ovo organizuje tim koji radi jedanaest godina tako da smo uhodani. Hvala svima koji su nas podržali, jer nije lako sve ovo pripremiti, posebno ne ove godine. Imali smo malo tehničkih problema jer je od silnog snega šuma popadala, tako da smo morali angažovali ljude da seku pala stabla. Mesec dana smo proveli u šumi, na seči, čišćenju i pripremi staze, morali smo da angažujemo i tri profesionalna sekača, nikada nije bilo tako. Važno je da smo sve uradili da se danas vozi – rekao je Simić i naveo da se ova međunarodna trka boduje za šampionat Srbije.

Među onima koji su svoju veštinu najpre pokazali u savladavanju prepreka, a potom i u šumi bio je i četrdesetšestogodišnji Petr Kalab koji je došao iz Brna u Češkoj.

- Ovde sam drugi put i stvarno je sve mnogo lepo i dobro organizovano. Vreme je prva liga, baš kakvo nam i treba. Upravo sam završio polog i jedva čekam vožnju po šumi. To je ono pravo, pravi adrenalin i uživanje. Mnogo je lepše voziti po šumskoj stazi nego ovde, mada je ovo deo ovakvih takmičenja, a i publika ima priliku da nas gleda u boljim uslovima nego u šumi. Sve je lepo, druženje, prava moto-parada – kazao je on.

Na "Gučevskom izazovu'' je i dvadesetogodišnji Mihailo Planojević iz Arilja koji već šest godina vozi motore, član je kluba Sektor enduro, kome je ovo ''četvrta, ili peta trka u Banji Koviljači''.

- Završio sam prolog koji je stvarno odrađen krajnje profesionalno, baš mi se sviđa, prepreke su sasvim korektne, a videćemo kako će biti u šumi. Čujem da će biti ekstremno, ali sve je to harenduro, to je adrenalin. Ovde je teren vrhunski, kada je kiša veliko je blato, ali nas je sada Bog pogledao i vreme je odlično. Kao naručeno. Ovo je prva godina bez kiše i snega, uvek bude loše vreme, ali smo spremni za sve vremenske uslove, to je hardendduro – kaže ovaj nasmejani mladić.

Prvoga dana voženo je 40 kilometara po šumi i sve je prošlo kako treba. Sutra takmičare očekuje nova trka po Gučevu od 65 kilometara, a onda će se znati ko je bio najuspešniji ove godine. Neko će biti pobednik, ali su svi složni da je "Gučevski izazov" prava stvar i zato se rado vraćaju ovde , zbog dobre,organizacije, druženja i odlične staze po legendarnoij planini.