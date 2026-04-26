Slušaj vest

Na jednom od najlepših vidikovaca u Srbiji – Molitvi na Uvcu kod Sjenice – danas se dogodila nesvakidašnja i veoma emotivna scena. Tokom turističke ture, jedan mladić je zaprosio svoju devojku pred brojnim posetiocima, koji su njihov poseban trenutak nagradili gromoglasnim aplauzom.

Naime, mladić iz Lopara odlučio je da upravo na ovom mestu zaprosi svoju izabranicu iz Novog Sada.

- Prijavili su se na turu koju je organizovala agencija. Kada smo stigli na vidikovac Molitva i dok su putnici izlazili da uživaju u pogledu, on ju je iznenadio prosidbom - ispričao je za RINU licencirani turistički vodič Sabahudin Abdagić.

Devojka je, kako navodi vodič, bila vidno iznenađena, ali je bez razmišljanja pristala, što je izazvalo oduševljenje među prisutnima.

- Ljudi su bili oduševljeni i odmah su ih nagradili velikim aplauzom. Meni je bilo posebno drago što sam prisustvovao tako snažnoj emociji - rekao je Abdagić.

Na pitanje zašto je izabrao baš ovo mesto za prosidbu, mladić je objasnio da smatra da je vidikovac Molitva jedno od najlepših mesta u Srbiji i da je želeo da tako važan trenutak u životu učini još posebnijim.

Ovakvi gestovi, ističe Abdagić, sve su češći na turističkim lokacijama u ovom kraju i dodatno obogaćuju turističke ture.

Drvo ljubavi Foto: RINA

- Zbog ovakvih stvari koje povezuju ljude, ture postaju još interesantnije. Na Pešterskoj visoravni, pa čak i na vašarima, dešava se da se ljudi upoznaju i vere na licu mesta - kaže on.

Među najzanimljivijim mestima u ovom kraju izdvajaju se upravo vidikovac Molitva na Uvcu i poznato "Drvo ljubavi" na Pešteri, gde su u poslednje vreme veridbe sve češće.