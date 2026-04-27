Slušaj vest

Dečak Lazar (6) je samoinicijativno za vikend organizovao prodaju limunade i slatkiša kako bi prikupio novac za devojčicu Elenu Nikolić.

Akcija je održana u ulici Milana Kurepe (Uska ulica) gde su brojni građani zastajali da podrže ovog dečaka i njegov plemeniti gest.

Tokom akcije prikupljeno je ukupno 20.700 dinara, a sredstva su namenjena pomoći Eleninom lečenju i njenoj porodici.

Javnost je posebno dirnula činjenica da je ideja potekla upravo od Lazara, koji je želeo da pomogne devojčici na način na koji je mogao.

Uz osmeh, trud i veliku želju da učini nešto dobro, proveo je dan prodajući limunadu i slatkiše, dok su sugrađani svojim dolaskom pokazali da prepoznaju iskrenu nameru. Bačka Palanka je juče dobila lepu humanitarnu priču, ali i podsetnik da velika dela često počinju od malih ljudi sa velikim srcem.

Foto: Budi human Printscreen

Veliki humanitarac Marko Nikolić uplatio 4 miliona za lečenje Elene Nikolić iz Bača

Humanost koja stiže u pravom trenutku, obradovala je Elenu Nikolić iz Bača, kao i njenu porodicu, kada im je saopšteno da je za hitan nastavak Eleninog lečenja stigla ogromna donacija. Naime, humanitarac Marko Nikolić saopštio je, da je preko Fondacije „Zajedno možemo“ uplaćeno čak četiri miliona dinara za njeno lečenje.

Elena vodi tešku borbu sa tumorom na mozgu, a njenoj porodici su bila neophodna dodatna sredstva, kako bi se nastavilo lečenje, a ovom donacijom Marko Nikolić joj je pružio ogromnu podršku u najtežoj fazi njenog lečenja.

Pre toga, u javnost je dospeo apel za pomoć, kada je Elenina majka podelila potresan video iz bolničke sobe u Turskoj, gde zajedno sa svojom ćerkom pokušava da prikupi sredstva za operaciju putem humanitarnih SMS poruka. Na taj vapaj nije ostao nem ni Marko Nikolić, koji je odmah reagovao i sa svojom Fondacijom „Možemo zajedno“, uplatio veliku finansijsku pomoć za hitan nastavak Eleninog lečenja.



„Ovo je borba koja ne sme da stane. Negde jedno malo srce kuca jače jer smo zajedno odlučili da ne okrenemo glavu. Jer smo odlučili da budemo ljudi. Elena nije sama. I nijedno dete ne sme biti samo. Ovo je još jedan dokaz da kada se ujedinimo — nemoguće postaje moguće. Ali ne stajemo ovde. Borba traje dok svako dete ne dobije šansu da živi, da se smeje, da odrasta kako zaslužuje“, poručio je Nikolić na svom Instagram profilu.