Republički fond za zdravstveno osiguranje za 4. kvartal 2025. godine opet je proglasio Dom zdravljaBlacu najboljom ustanovom primarne zdravstvene zaštite u Srbiji. Ovoj ustanovi je data prosečna ocena 7. 37 od 156 domova zdravlja u Srbiji.

Ostali domovi zdravlja u Toplici imaju daleko nižu oenu.

Tako je Dom zdravlja Kuršumlija ocenjen prosečnom ocenom 6.61, a Dom zdravlja Porkuplje koji je u okviru Zdravstvenog centra Prokuplje ima ocenu 4. 33.
Najlošiju ocenu u Topličkom okrugu ima Dom zdravlja Žitorađa i ona je 2. 98.

I u prošlom kvartalu Blace je ocenjeno najvišom ocenom u Srbiji, pa kako kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi, samo su nastavili kontinuitet rada, napredovanja i primene standarda.

