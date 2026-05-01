U Hali sportova u Kruševcu održan je Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije, u organizaciji Školske uprave za Rasinski okrug i partnerstva sa Gradskom upravom i Sportskim centrom. Na Sajmu, učenici osmog razreda osnovnih škola, kao i njihovi roditelji I nastavnici , upoznali su se bogatom ponudom obrazovnih profila srednjih škola Rasinskog okruga.

Tradicionalnu manifestaciju otvorila je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

- Naš cilj je da vam pomognemo da donesete pravu odluku, jer izbor srednje škole predstavlja jedan od prvih važnih koraka ka izgradnji vaše budućnosti. Grad Kruševac kontinuirano ulaže značajna sredstva u razvoj obrazovanja – unapređenje školske infrastrukture, modernizaciju nastavnih sredstava, podršku talentovanim učenicima, kao i u stvaranje boljih uslova za rad nastavnog kadra. Posebnu pažnju posvećujemo programima koji podstiču praktična znanja, povezivanje škola sa privredom i razvoj kompetencija koje su tražene na savremenom tržištu rada. Naš strateški cilj je da mladima omogućimo kvalitetno obrazovanje u svom gradu i stvorimo uslove da svoju budućnost grade upravo ovde, izjavila je ona.

Prema rečima prosvetnog savetnika Dalibora Teokarevića, Sajam je prilika da se đacima – osmacima približe zanimanja i obrazovni profili koje nude srednje škole u Rasinskom okrugu. Predstavilo se 17 srednjih škola, a osim vaspitno – obrazovnih ustanova, svoj štand imali su i Edukativni centar i NSZ Filijala Kruševac. Prisustvovalo je oko 1500 učenika iz 31 osnovne škole.

- Mi činimo početne korake u profesionalnoj orijentaciji i izboru karijere mladih ljudi. Jako je važno da im sa svim institucijama pomopgnemo da izaberu svoj profesionalni put I da se bave zanimanjima kojima su skloni I da im pružimo informacije o zanimanjima koja su tražena na tržištu rada kako bi po završetku obrazovog procesa lakše I brže došli do zaposlenja, kazao je Aleksandar Jovanović, direktor Filijale NSZ za Rasinski okrug.

Najveće interesovanje do sada su osnovci pokazivali za Medicinsku i Hemijsku školu, a svake školske godine uvode se nova usmerenja u skladu sa prilikama na poslovnom tržištu.