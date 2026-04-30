Opština Trstenik svako novo proleće dočekuje svečano uz najlepše boje i mirise. I ovog aprila u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac i Turističkom organizacijom Trstenik organizovan je, sada već tradicionalni, 5. Prolećni festival cveća Trstenik 2026, u ulici dr Milunovića u centru grada.

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk, svečano je otvorila ovu manifestaciju, koja je okupila rekordan broj izlagača koji u svojoj ponudi imaju cveće, ukrasno bilje, sadnice, cvetne aranžmane, opremu za hortikulturu, kao i najrazličitije dekorativne saksije i još mnogo toga.

Peti festival cveća u Trsteniku Foto: Opština Trstenik

Svečanosti je prisustvovala i Maja Marković, direktorka PKS RPK Rasinskog okruga sa sedištem u Kruševcu. Nakon svečanog otvaranja usledio je dečiji program mališana iz Predškolske ustanove "Biseri" i uručivanje zahvalnica ustanovama i preduzećima koji su doprineli u organizaciji manifestacije.

