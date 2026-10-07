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Petar Grašo 15. oktobra stiže u Sava Centar, a ako je suditi po njegovim rečima, beogradsku publiku očekuje veče u znaku najvećih hitova, emocija i energije koja neće popustiti do samog kraja. Jedan od najvoljenijih regionalnih izvođača ne krije da je za svoj koncert u Beogradu napravio vrlo jasnu selekciju - nema mnogo kalkulisanja, već pesme koje publika najbolje poznaje i zbog kojih njegove koncerte godinama prati posebna atmosfera.

Foto: Sky Music

„Uvek se ta neka čarolija dogodi. Ja biram koncept koncerta da budu samo hitovi. Biće, ja bih rekao, jako od početka do kraja“, poručio je Grašo. I upravo bi ta „čarolija“ mogla da bude jedna od glavnih stvari koje će obeležiti njegovo novo druženje sa beogradskom publikom. Kada se na jednom mestu spoje pesme koje su obeležile čitave generacije i izvođač čiji se glas prepoznaje već posle prvih taktova, jasno je zašto se od ovog koncerta očekuje posebno veče.

Foto: Sky Music

A kada neko iza sebe ima tri decenije karijere, „samo hitovi“ zaista zvuči kao ozbiljno obećanje. „Trebam nekoga“, „Utorak“, „Ko nam brani“, „Volim i postojim“, „Moje zlato“, „Srce za vodiča“, „Ako te pitaju“, „92“ – samo su neke od pesama koje bi 15. oktobra mogle da se nađu na njegovom repertoaru. Ulaznice za koncert Petra Graša dostupne su putem sajta eFinity.rs i eFinity aplikacije.