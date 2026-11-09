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Pet destinacija, bezbroj različitih doživljaja i poznanstva koja su prerasla u prijateljstva. Electric Dreams avanture povele su punoletne IQOS korisnike na putovanja koja su spojila muziku, umetnost, gastronomiju i kulturu, a njihova priča dobila je novo poglavlje na posebnom okupljanju u Beogradu.

Postoje putovanja sa kojih se vraćamo sa fotografijama u telefonu, suvenirima u koferu i utiscima koje prepričavamo prijateljima. A postoje i ona koja nam donesu nešto mnogo vrednije – ljude sa kojima ćemo želeti ponovo da se sretnemo, iskustva koja ćemo dugo pamtiti i osećaj da smo, makar na nekoliko dana, zakoračili u neki sasvim drugačiji svet. Upravo takva bila je priča o Avanturama iz snova, koje su tokom prethodnih meseci povezale punoletne IQOS korisnike kroz pet pažljivo osmišljenih putovanja. Sve je počelo uz električno ljubičastu nijansu IQOS ILUMA i uređaja i kampanju Electric Dreams, ali se vrlo brzo pretvorilo u mnogo više od upoznavanja novih destinacija. Od avgusta do novembra, radoznalost je postala zajednički imenitelj avantura koje su spajale muziku, kreativnost, lokalnu kulturu, gastronomiju i neočekivane trenutke.

Pet destinacija. Pet potpuno različitih svetova. Prva stanica bio je Cirih, grad koji je tokom čuvenog Street Parade festivala pulsirao u ritmu elektronske muzike. Doživeti jedan od najvećih evropskih muzičkih događaja sa festivalskog vozila Love Mobile iskustvo je koje se ne zaboravlja lako. A kada se festivalska energija spojila sa DJ radionicom u klubu Hive i zalaskom sunca u Seebad Engeu, bilo je jasno da ovo putovanje ima svoj poseban ritam. Lisabon je doneo sasvim drugačiju energiju. Grad prepoznatljiv po umetničkoj duši, kreativnim četvrtima i pogledu na okean postao je pozornica za istraživanje i nove izazove. A kada su učesnici zamenili gradske ulice karting stazom, avantura je dobila i svoju adrenalinsku stranu. U Ljubljani su se susreli umetnost, lokalna kultura i gastronomija. Plovidba Ljubljanicom, kreativne radionice u Centru Rog i večera na Ljubljanskom zamku bili su samo uvod u iskustvo koje je nadmašilo očekivanja. Vrhunac je usledio u ambijentu koji se retko može zamisliti kao koncertna scena – u Postojnskoj jami, gde je Satori svojim nastupom, uz svetlosne instalacije i impresivne pećinske formacije, stvorio gotovo nestvaran spoj prirode i elektronske muzike.

Foto: Promo

A onda – Maroko. Mirisi začina, tradicionalni zanati, živopisni Marakeš i beskrajni pejzaži pustinje Agafaj. Od radionica mozaika i kuvanja do večere pod otvorenim nebom, putovanje je bilo prilika da se upozna drugačiji ritam života. Izlet u planine Atlas, piknik na vidikovcu i muzičko veče u pustinjskom kampu zaokružili su iskustvo u kojem su se kultura, priroda i muzika susrele na poseban način. Poslednja destinacija bila je jedna od najuzbudljivijih svetskih metropola – Seul. Grad u kojem se vekovna tradicija prirodno prepliće sa futurističkom arhitekturom, tehnologijom i pop-kulturom. Od zajedničkog korejskog roštilja i K-pop koreografije do šetnje kroz palatu Gyeongbokgung i upoznavanja tradicionalne gastronomije, svaki dan donosio je novu perspektivu. Poseban utisak ostavilo je veče na plutajućim ostrvima Some Sevit, na reci Han, gde je savremeni duh Seula došao do punog izražaja.

Ipak, kada se podvuče crta, najzanimljiviji deo ovih putovanja možda nije ni broj pređenih kilometara, ni lista posećenih mesta. To su ljudi, razgovori, zajednički trenuci i uspomene koje su nastajale spontano. Kada se avantura nastavi i kod kuće Da priča ne bi ostala samo u fotografijama i porukama razmenjenim nakon povratka, Electric Dreams zajednica ponovo se okupila u Beogradu. U saradnji sa lokalom Pola Pola u Gastrošoru, organizovano je posebno druženje koje je na jednom mestu okupilo učesnike svih pet avantura. Ovoga puta nije bilo kofera, aerodromskih terminala, ni planiranja sledeće destinacije. Bilo je dovoljno da se sretnu poznata lica i nastave razgovori tamo gde su na putovanjima stali. Prepričavale su se anegdote, razmenjivale fotografije i otkrivali detalji koji su možda promakli drugima. Različita iskustva dobila su zajedničku pozornicu, a nova poznanstva priliku da prerastu u još čvršće veze.

Poseban deo večeri bila je interaktivna koktel radionica, inspirisana upravo destinacijama koje su učesnici posetili. Boje, mirisi i ukusi različitih krajeva sveta poslužili su kao inspiracija za kreiranje jedinstvenih kombinacija. Tako su se Maroko, Lisabon, Cirih, Ljubljana i Seul, makar na trenutak, ponovo sreli – ovog puta u čašama i kreativnim idejama učesnika. A najbolje priče, kao što to obično biva, nastajale su između planiranih aktivnosti: uz smeh, spontana prisećanja i prepoznavanje zajedničkih trenutaka.

Foto: simone_tadiello

Uspomene koje otvaraju nova vrata „Noć u pustinji, svetla, muzika i ambijent učinili su da se osećamo kao da smo zakoračili u svet iz snova“, prisetio se jedan od učesnika putovanja u Maroko. Utiske iz Ljubljane najbolje oslikava komentar učesnice koja je izdvojila nastup u Postojnskoj jami: „Muzika, svetla i Postojnska jama stvorili su atmosferu kakvu nigde drugde nisam doživela.“ A učesnik lisabonske avanture posebno pamti spoj umetnosti i adrenalina: „Lisabon je grad umetničke duše, a svaki ugao otkriva drugačiju perspektivu. Karting nam je doneo pravu dozu adrenalina i savršeno zaokružio putovanje.“

Pet putovanja donelo je pet različitih pogleda na svet, ali i jednu zajedničku priču. Electric Dreams okupljanje pokazalo je da vrednost iskustava ne leži samo u mestima koja posećujemo već i u ljudima sa kojima ih delimo. Jer destinacije se menjaju, putovanja se završavaju, ali neke priče nastavljaju da žive i dugo nakon povratka. Više o IQOS iskustvima i događajima možete pročitati na zvaničnoj stranici IQOS-a.

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