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Novinarka Milena Videnović proslavila je rođendan u beogradskom restoranu Sport, a slavlje je okupilo brojna poznata imena sa domaće javne scene. Veče ispunjeno emocijama, smehom, muzikom i dobrim raspoloženjem još jednom je pokazalo da je Sport mnogo više od restorana – to je mesto sa dušom, gde se stvaraju uspomene i organizuju proslave za pamćenje.

Foto: Dario Konstantinovic





Među gostima koji su došli da uveličaju Milenin poseban dan bili su Sloba Radanović sa suprugom Jelenom, Aleksandra Mladenović, Sonja Vuksanović i Milan Milošević. Poznati gosti uživali su u prijatnom ambijentu, druženju i odličnoj atmosferi, a slavljenica nije krila zadovoljstvo što je ovaj važan datum podelila sa dragim ljudima.

Foto: Dario Konstantinovic





Poseban trenutak večeri dogodio se kada su Sloba Radanović i Aleksandra Mladenović, koji su na proslavu došli kao gosti, spontano uzeli mikrofon. Pesma se začula, raspoloženje je dostiglo vrhunac, a njihovo spontano muzičko druženje pretvorilo je rođendansko slavlje u pravi spektakl. Upravo takvi neplanirani trenuci često ostaju najlepše uspomene sa proslava.

Foto: Dario Konstantinovic





Restoran Sport već godinama gradi reputaciju jednog od omiljenih mesta za organizovanje privatnih slavlja, rođendana i porodičnih okupljanja. Sve više poznatih ličnosti upravo ovu adresu bira za svoje posebne trenutke, prepoznajući ono što ga izdvaja od drugih – toplinu, gostoprimstvo i atmosferu koja se ne može veštački napraviti.



Sport je restoran sa dušom, mesto na kojem se gosti osećaju kao kod kuće, gde se svaki povod pretvara u posebno iskustvo, a dobra hrana, pažljivo osmišljena usluga i prijatna atmosfera čine savršen spoj.

01:39 SL0BA RADANOVIĆ I ALEKSANDRA MLADENOVIĆ NAPRAVILI HAOS NA ROĐENDANU POZNATE NOVINARKE! Izvor: Privatna arhiva





Rođendan Milene Videnović još jednom je potvrdio da za dobro slavlje nisu dovoljni samo povod i lepo društvo – potrebno je i pravo mesto. A Sport je upravo jedna od onih adresa na kojima se uspomene stvaraju spontano, uz osmeh, pesmu i mnogo dobre energije.