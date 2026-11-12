Pobednici prve sezone Love Island Adria su Drina i Valentin, učesnici iz Srbije koji su osvojili nagradu od 50 hiljada evra. Ovaj zabavni program emitovan je na Voyo platformi, koja je dostupna Yettel i SBB korisnicima u Srbiji. Popularni dejting šou je u Srbiji na platformi Voyo gledalo gotovo 200 hiljada gledalaca, dok je na televiziji videlo više od milion ljudi. Sadržaji povezani sa emisijom ostvarili su 790 miliona pregleda na društvenim mrežama.

„Kada smo odlučili da Love Island dovedemo u region, želeli smo da publici ponudimo drugačiji format, zasnovan na stvarnim odnosima i emocijama. Rezultati pokazuju da je publika to prepoznala. Za Yettel i SBB, Voyo je važan deo ponude kojom korisnicima donosimo drugačiji i širi izbor - više od 10 hiljada sati sadržaja, od domaćih serija i regionalnih hitova, preko sporta, do svetski poznatih zabavnih programa, a u narednom periodu očekuju ih i novi eksluzivni sadržaji“, rekla je Marija Vujanić, direktorka za komunikacije i održivost u kompaniji Yettel.

Publika je aktivno učestvovala u šouu i putem aplikacije Love Island Adria, koja je odmah po lansiranju, uz Voyo, dospela na vrh lista najpreuzimanijih aplikacija, sa više od 200 hiljada preuzimanja. U finalnom glasanju za pobednike putem ove aplikacije zabeleženo je čak 375 hiljada glasova.

Yettel i SBB obeležili su uspeh ovog formata i rast Voyo platforme događajem koji je okupio sve učesnike prve sezone, partnere i predstavnike medija. Program su vodili Dragana Mićalović, voditeljka prve sezone Love Islanda Adria i Filip Ugrenović, koji je svojim duhovitim komentarima, kao narator, pratio dešavanja u šouu.

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