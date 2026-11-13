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HUGO udružuje snage sa jednim od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, Reljom Popovićem, u kreativnoj saradnji koja spaja modu, muziku i lični identitet. U središtu projekta nalazi se pet jedinstvenih pari HUGO patika koje je Relja lično dizajnirao, dajući svakom paru sopstveni kreativni pečat.

Poznat po autentičnom muzičkom izrazu, prepoznatljivom stilu i spremnosti da pomera granice, Relja predstavlja vrednosti koje HUGO neguje – individualnost, samopouzdanje i hrabrost da se ostane veran sebi.

Foto: Promo

Pet pari patika, jedna kreativna vizija Inspiraciju za dizajn Relja je pronašao u simbolu Ace of Spades, koji zauzima istaknuto mesto i u novoj HUGO kolekciji za sezonu jesen/zima 2026. Upravo ovaj zajednički kreativni motiv postao je prirodna veza između Reljinog ličnog izraza i dizajnerskog pravca brenda.

Foto: Promo

Pet pari patika donose različite interpretacije prepoznatljive HUGO estetike. Dominiraju bordo, crna i bela boja, dok dodatne varijacije uključuju svetloplavu nijansu i kombinaciju bele, plave i crne. Kroz igru boja i detalja, Relja je uneo svoj prepoznatljiv stil u svaki par, stvarajući modele koji odražavaju njegovu individualnost. Publika Relju poznaje kao muzičara, ali i kroz njegove glumačke projekte. Dizajn patika predstavlja novo kreativno poglavlje i priliku da se vrati jednoj od svojih ranih inspiracija, hip-hop kulturi i reperima koji su svoj identitet gradili i kroz modu.

Foto: Promo

„Veoma sam srećan što sam dobio priliku da sarađujem sa HUGO timom i vrhunskim dizajnerima i da zajedno kreiramo patike koje nose i moj lični pečat. Tokom karijere istraživao sam različite pravce i razvijao se, ali hip-hop kultura je oduvek bila važan deo mog sveta. Još kao klinac inspirisali su me reperi koji su, pored muzike, gradili i svoj modni izraz, često kroz sopstvene linije patika. Zato mi je posebno drago što sam sada i sam doživeo takav trenutak i imao priliku da učestvujem u stvaranju nečega što spaja modu, muziku i moj lični stil“, ističe Relja Popović. Saradnja prati filozofiju globalne HUGO kampanje Red Means GO, koja za sezonu jesen/zima 2026. slavi ambiciju, istrajnost i slobodu da svako gradi sopstveni put. HUGO i Relja dele zajedničku poruku: autentičnost ne podrazumeva prilagođavanje, već hrabrost da budeš ono što jesi.

Foto: Promo

HUGO FW26 kroz Reljin izbor Nova HUGO kolekcija za jesen/zimu 2026. donosi savremenu reinterpretaciju estetike devedesetih kroz upečatljive siluete, slojevito odevanje, kožne komade, denim i prepoznatljive detalje, među kojima se izdvaja motiv Ace of Spades.

U okviru saradnje, Relja je izdvojio i svoje omiljene komade iz FW26 kolekcije, predstavljajući izbor zimskih favorita koji najbolje oslikavaju njegov lični stil. Spajanjem Reljine kreativne energije, pet posebno dizajniranih pari patika i nove zimske kolekcije, HUGO nastavlja da gradi vezu između mode i savremene kulture, dajući prostor pojedincima koji se ne plaše da budu drugačiji. Patike iz saradnje HUGO i Relja Popović, kao i odabrane komade iz kolekcije HUGO FW26, možete pronaći u HUGO monobrend radnjema širom regiona, Fashion&Friends radnjama, kao i putem mobilne aplikacije i sajta www.fashionandfriends.com.