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Posle rasprodatog koncerta kojim je 7. novembra obeležio 25 godina karijere, Željko Vasić ponovo će nastupiti u Plavoj dvorani Sava Centra 19. marta 2027. godine. Drugi koncert zakazan je zbog velikog interesovanja publike.

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Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic

Novembarsko veče počelo je iznenađenjem. Vasić je koncert otvorio iz publike pesmom „Žena kao ti“, a puna Plava dvorana pevala je sa njim od prvih stihova. Tokom dva sata nizale su se „Samo moja“, „Nisam od juče“, „Gnezdo“ i „Zauvek“, pesme uz koje je publika obeležila njegov jubilej.

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Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic

„Uživao sam na sceni. Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja“, rekao je Željko Vasić posle prvog koncerta.
Za sve koji nisu stigli do ulaznice za novembarski koncert, kao i za one koji žele da još jednom pevaju sa Željkom Vasićem, novo druženje zakazano je za petak, 19. mart, u Plavoj dvorani Sava Centra.

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Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic

Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na - Tickets | Željko Vasić

01 ŽELJKO VASIĆ U SAVA CENTRU.jpg
Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic