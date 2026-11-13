OBEĆANO – ISPUNJENO! ŽELJKO VASIĆ ZAKAZAO DRUGI KONCERT U SAVA CENTRU
Posle rasprodatog koncerta kojim je 7. novembra obeležio 25 godina karijere, Željko Vasić ponovo će nastupiti u Plavoj dvorani Sava Centra 19. marta 2027. godine. Drugi koncert zakazan je zbog velikog interesovanja publike.
Novembarsko veče počelo je iznenađenjem. Vasić je koncert otvorio iz publike pesmom „Žena kao ti“, a puna Plava dvorana pevala je sa njim od prvih stihova. Tokom dva sata nizale su se „Samo moja“, „Nisam od juče“, „Gnezdo“ i „Zauvek“, pesme uz koje je publika obeležila njegov jubilej.
„Uživao sam na sceni. Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja“, rekao je Željko Vasić posle prvog koncerta.
Za sve koji nisu stigli do ulaznice za novembarski koncert, kao i za one koji žele da još jednom pevaju sa Željkom Vasićem, novo druženje zakazano je za petak, 19. mart, u Plavoj dvorani Sava Centra.
Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na - Tickets | Željko Vasić