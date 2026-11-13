Novembarsko veče počelo je iznenađenjem. Vasić je koncert otvorio iz publike pesmom „Žena kao ti“, a puna Plava dvorana pevala je sa njim od prvih stihova. Tokom dva sata nizale su se „Samo moja“, „Nisam od juče“, „Gnezdo“ i „Zauvek“, pesme uz koje je publika obeležila njegov jubilej.

„Uživao sam na sceni. Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja“, rekao je Željko Vasić posle prvog koncerta.

Za sve koji nisu stigli do ulaznice za novembarski koncert, kao i za one koji žele da još jednom pevaju sa Željkom Vasićem, novo druženje zakazano je za petak, 19. mart, u Plavoj dvorani Sava Centra.