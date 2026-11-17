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Trinaest godina čekanja, milioni fanova širom sveta i povratak u jedan od najpoznatijih gradova u istoriji video-igara. GTA VI stiže 19. novembra, a novi nastavak legendarne franšize donosi priču o kriminalnom paru, svet inspirisan Majamijem i detalje koji su već izazvali ogromno interesovanje gejming zajednice.

Da GTA VI nije samo još jedna video-igra, najbolje govori podatak da je njegov prethodnik, GTA V, prodat u više od 230 miliona primeraka, dok je čitava franšiza premašila 470 miliona prodatih kopija. Zato ne čudi što je svaki novi trejler GTA VI postao događaj za sebe, a fanovi mesecima analiziraju čak i najsitnije detalje.

Ovog puta igrači se vraćaju u Vice City, grad inspirisan Majamijem, poznat po neonskim svetlima, luksuznim automobilima, plažama i noćnom životu. Međutim, avantura se ne završava na gradskim ulicama. Radnja obuhvata i izmišljenu američku državu Leonida, sa tropskim predelima, močvarama i brojnim lokacijama koje čekaju da budu istražene.

Jedna od najvećih novina su dvoje glavnih junaka – Lucia Caminos i Jason Duval. Lucia je prva žena u glavnoj ulozi u modernoj 3D eri GTA serijala, a njihova priča, inspirisana dinamikom kriminalnih parova poput Boni i Klajda, donosi kombinaciju ljubavi, opasnosti, pljački i neočekivanih obrta.

Još jedna zanimljivost krije se u samom načinu igranja. Predstavljeni snimci prikazuju mogućnost prebacivanja između dva glavna lika, dinamičnije reakcije okruženja i brojne aktivnosti izvan glavne priče. Posebna pažnja posvećena je i muzici – za originalnu muzičku podlogu zadužen je francuski elektronski duo Justice, dok se među imenima povezanim sa zvaničnim soundtrackom nalaze i SZA i Tame Impala.

A možda je najzanimljivije to što GTA VI na dan izlaska neće biti dostupan za PlayStation 4, već za PlayStation 5 i Xbox Series X|S konzole. Upravo zato je PlayStation 5 jedna od najpoželjnijih kombinacija za ljubitelje nove GTA avanture.

A da li ste znali da GTA VI i PlayStation 5 možete da osvojite i u Srbiji?

Dok gejming svet odbrojava dane do izlaska igre, MaxBet je pripremio novogodišnju MaxSpin nagradnu igru u okviru koje je moguće osvojiti čak 100 PlayStation 5 konzola u paketu sa GTA VI, uz mogućnost potpuno besplatnog učešća.

Nagradna igra traje od 17. novembra do 31. decembra 2026. godine, a pored gejming paketa, nagradni fond obuhvata i 100 iPhone Duo telefona i Ford Mustang kao glavnu nagradu. Ukupna vrednost 201 nagrade premašuje 54 miliona dinara.

Učešće je namenjeno punoletnim, registrovanim i verifikovanim MaxBet korisnicima koji se prijave za promociju.

Sve informacije i kompletna pravila dostupni su na www.maxbet.rs.

Foto: Promo



