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Bliži se najlepši deo godine, a Zimska bajka peti put donosi čaroliju u Savski park u Beogradu na vodi. Od 4. decembra 2026. do 4. januara 2027. godine, od 12h do 22h, uživaćete u muzici, klizanju, sankanju, prazničnim ukusima, programima za sve generacije i trenucima koji se pamte, a sve to u scenografiji kao iz omiljenih novogodišnjih filmova.

Foto: Zimska bajka Beograd / Stars and More

U Zimskoj bajci je uvek nezaboravan provod. Počinje svečanim otvaranjem, paljenjem lampica i odbrojavanjem 4. decembra u 17h uz DJ-a, a nastavlja se svirkom uživo i koncertom Zvonka Bogdana, koji počinje u 20h. Kompletan program već je objavljen - Program - Zimska bajka

I naredni dani biće ispunjeni magijom, uz odlične koncerte, klupske svirke, DJ nastupe, kreativne radionice i zimski bioskop na otvorenom.

Foto: Zimska bajka Beograd / Stars and More

Za porodice sa decom Zimska bajka je poseban užitak, jer mališane očekuje zanimljiv program pripremljen posebno za njih – koncerti i nastupi dečije muzike, kreativne i edukativne radionice, a vikendom i predstave najboljih beogradskih pozorišta za decu. Naravno, moći će i da se upoznaju i fotografišu sa Deda Mrazom, specijalnim posetiocem Zimske bajke.

Tradicionalno, tu je i klizalište na otvorenom, sada već dobro poznato mesto okupljanja i razmene dobre energije za celu porodicu. A od ove sezone u Zimskoj bajci se otvara i sankalište, koje će sasvim sigurno doneti nove radosti i stvoriti lepe uspomene.

Foto: Zimska bajka Beograd / Stars and More

U okviru omiljene praznične manifestacije biće, kao i svake godine, organizovan doček Nove godine, u raskošnoj, svetlucavoj atmosferi i, naravno, uz odličnu muziku.

Foto: Zimska bajka Beograd / Stars and More

Zimska bajka, kao najraskošnije dekorisan praznični festival i jedna od najposećenijih manifestacija u regionu, mnogo je više od programskog sadržaja. Ona je posebno osmišljen praznični ambijent sa magičnom scenografijom, svetlosnim instalacijama, klizalištem, sankalištem i izvrsnom gastronomskom ponudom. To njenu atmosferu čini posebnom i zato je prvi i najdraži izbor za sve generacije i uživanje u prazničnom duhu.

Foto: Zimska bajka Beograd / Stars and More

Ulaz je besplatan, a kompletan program možete pronaći na sajtu zimskabajka.rs i na Instagram profilu @zimskabajka_beograd.

ZIMSKA BAJKA (@zimskabajka_beograd) • Instagram photos and videos

Dođite da zajedno ispišemo najčarobniju zimsku bajku do sada! Jer, magija je tu!

Zimska bajka i ove godine donosi prazničnu čaroliju u Savski park, kao deo manifestacije Beogradska zima.