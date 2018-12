LETO USRED ZIME: Čarolija novogodišnjih praznika na pesku Šarma za samo 399 evra

Novo u ponudi Kon Tikija - leto usred zime. Zamenite sneg i oštrinu košave, vrelim peskom i suncem Šarm el Šeika. Doživite ono o čemu ste možda sanjali - dočekajte Novu godinu i sve druge novogodišnje praznike na plaži i pesku. Čeka Vas još i plivanje, ronjenje, duge šetnje pored mora i susreti s istorijom. Takođe i vrhunski hoteli (4* i 5*), bogate trpeze i srdačni domaćini.

Samo za Vas, Kon Tiki Travel je obezbedio direktne čarter letove do Šarm el Šeika – 29. decembra 2018. odnosno 4. januara 2019.

Paket aranžmani su koncipirani na bazi 7 dana/6 noćenja i pored avio-karte, hotelskog smeštaja, transfera uključuju i predstavnika na srpskom jeziku. Naime, u pitanju su:

SHARM HOLIDAY RESORT 4*, usluga all inclusive - cena 429 evra

Fantastičan hotel na dobroj lokaciji, nije direktno na plaži, ali svojim gostima nudi mogućnost besplatnog šatl busa do svoje privatne plaže gde su ležalljke i sunobrani i piće besplatni za goste hotela.

GRAND OASIS RESORT 4*, usluga all inclusive – cena 529 evra

Veliki resort sa puno sadržaja za decu i odrasle, kompletno je renoviran i svoja vrata ponovo otvara gostima 26.12.2018. Hotel će voditi SAVOY grupacija hotela, što garantuje ozbiljan standard u pitanju kvaliteta i usluge. Veliki hotelski kompleks, sa mnoštvom zelenih površina, lociran 900 metara od poznatog Soho Square-a. Nalazi se na samoj plaži sa pontonima, koji omogućavaju lak prelaz preko korala.

HILTON WATERFALLS 5*, usluga all inclusive – cena 649 evra

Hotel iz poznatog lanca, specifičnnog dizajna u kaskadama. Gosti se posebnim panoramskim liftovima spuštaju do plaže ili restorana. Idealan je za parove, kojima je i namenjen.

SIERRA HOTEL 5*, usluga all inclusive, cena – 599 evra

Još jedan od hotela iz grupacije SAVOY hotela, namenjen prodicama sa decom. Nudi smeštaj za dvoje dece gratis, puno sadržaja za decu kao što su dečiji klub, dečiji bazen, animacija… Hotel se nalazi u popularnoj regiji koja nosi naziv Shark Bay. Odlično je lociran, na 10 minuta hoda od privatnog dela plaže, u modernoj šoping zoni Soho gde se, pored butika i raznih prodavnica, može pronaći i mnoštvo restorana, barova i drugih sadržaja namenjenim zabavi. Plaža je peščana, sa postavljenim pontonima koji omogućavaju da se lako i brzo pređe preko korala, a hotel je za svoje goste omogućio i besplatni šatl bus koji saobraća do plaže.

Ovaj podvodni svet po mnogo čemu jedinstven je na planeti, tako da u Šarm dolaze kako oni željni uživanja u njegovoj lepoti, tako i brojni timovi biologa koji ga izučavaju i doprinose njegovoj zaštiti. Oni objašnjavaju da za ovo bogatstvo i raznolikost života u moru tik uz obalu, treba zahvaliti posebnoj klimi ovog kraja. Prosečne temperature vazduha u ovom periodu se kreću oko 26-29 stepeni, dok je temperature vode za stepen ili dva niža.

Šarm el Šeik je do sredine 20. veka bio malo ribarsko naselje.

Danas ima oko 35.000 stanovnika i preko 200 hotela. Grad se obalom pruža u dužinu od 60 km i ima jednu glavnu ulicu. To je Put mira koji povezuje sve delove ovog grada: Nabk, Šarks Bej, Nama Bej, Hadaba, Old Market (Stari Šarm)…

Centar okupljanja svih gostiju u ovoj regiji je Nama Bej, prostrano šetalište oblika obrnutog latiničnog slova s velikim brojem prodavnica suvenira, kafana, kafića i čajdžinica. Radno vreme prodavnica i mesta za zabavu u Nama Beju je „dok ima gostiju“, a to je do sat ili dva posle ponoći. Za noćobdije u to vreme najveća gužva vlada u Hard Rock kafeu, u kafeu Mali Buda i diskoteci Paša gde se priča završava sa izlaskom sunca...

Između Nama Beja i Starog Šarma je uzvišenje s imenom Hadaba. Na strani prema moru karakterišu je litice koje se vertikalno spuštaju do plaža pored koralnih grebena. Pored hotela, na visoravni su i brojne vile koje nastanjuju stranci, tako da Hadaba odiše svojevrsnim kosmopolitizmom.

Kon Tiki Travel je rezervisao 15 pažljivo odabranih hotela kategorisanih sa tri, četiri ili pet zvezdica. Većina hotela, zbog živih korala u priobalju, na svojim plažama ima pontone preko koji se ulazi u vodu. Izuzetak su oni u Nama Beju gde je plaža peščana i bez korala.

