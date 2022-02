DAN KOJI SE IŠČEKUJE SA NESTRPLJENJEM: Doček Nove godine je najuzbudljiviji izlazak

Da li ste spremni za još jedan uzbudljiv doček Nove godine? Ako još niste imate dovoljno vremena da se pripremite za najuzbudljiviju noć. Doček Nove godine 2023 Beograd jedva isčekuje, a evo i zbog čega.

Priprema za Novu godinu u svakom domu

Svaka Nova godina donosi pozitivnu energiju koja je povezana sa lepim očekivanjima i nadom u bolja dešavanja u nastupajućoj godini. Od najmanjih nogu dan dočeka Nove godine se isčekuje sa nestrpljenjem. U detinjstvu je za to zadužena bajkovita priča, a kasnije potreba za opuštanjem i dobrim provodom.

Pripreme za Novu godinu za mlade koji su željni dobrog provoda počinju i par dana unapred ako se uzima u obzir rezervacija stola u željenom lokalu i kupovina odgovarajuće toalete. Imajući u vidi popuste koji se organizuju u vreme novogodišnjih praznika, idealno je vreme za pripreme i kada su mnoge usluge u pitanju poput frizerskih i kozmetičkih.

Beograd je i inače poznat po dobrom provodu, a to posebno dolazi do izražaja za doček Nove godine. Doček Nove godine 2023 Beograd će učiniti sasvim izvesno najpopularnijom destinacijom u okruženju. Kao i svake godine, očekuje se dolazak nekoliko desetina hiljada turista koji će Novu godinu provesti u prestonici i poneti odavde lepe uspomene. Tome doprinosi objavljivanje poznatih muzičkih imena koja gostuju na trgu, ali i po eminentnim ugostiteljskim objektima.

Izlazak ili kućna žurka?

Kućne žurke su uvek dobra odluka za sve osobe svih godina. Mladi se na kućnim žurkama osećaju vrlo opušteno i praktično nemaju nikakva ograničenja. Jedina mana kućnih žurki i dočeka Nove godine na ovaj način je što na njih dolaze samo poznate osobe i nema mogućnosti da se upoznaju novi ljudi.

Doček Nove godine je za većinu ljudi sinonim za najbolji mogući provod jer sve puca od pozitivne energije. Jedan od razloga što su svi vrlo veseli jesu pređašnja dobra iskustva i činjenica da posle dočeka ne moraju da rano ustaju.

Ipak najbolji novogodišnji provod se dešava po najpopularnijim beogradskim klubovima i kafanama. Za najbolju atmosferu su zaduženi nastupi sjajnih bendova ili gostovanja popularnih muzičkih zvezda, dosta dobrog pića i ljubazno osoblje. Atmosfera lagano dolazi do usijanja tokom večeri, a najuzbudljiviji momenat svakako je odbrojavanje do početka Nove godine, što je obično uz trubače.

Doček u velikom društvu

Ukoliko spadate u osobe koje imaju i vole veliko društvo, doček Nove godine je idealan momenat za vas. U vreme praznika je najlakše i najlepše biti u velikom društvu, pa se ljudi zbog slobodnih dana koji im predstoje sada mnogo lakše organizuju. Topli su i srdačni jedni prema drugima, a takođe i otvoreni za nova poznanstva.

Uživanje u velikom društvu je možda karakterističnije za mlađe osobe koje su orjentisane na nezaboravan provod i žele upoznati što više novih ljudi. Naročito oni usamljeni među njima.

Doček Nove godine na najpopularnijem splavu

Kao i svaki do sada, doček Nove godine 2023 Beograd pravi mestom velike gužve, naročito oko velikih klubova i splavova. Jedan od najpopularnijih lokala uoči dočeka je splav Kopernikus koji prima nešto više od 1000 ljudi. Budući da se bine nalaze na sredini objekta, omogućena je savršena vidljivost bine i ozvučenost sa svih sedećih mesta, što je velika prednost ovog splava. Splavom dominiraju luksuzni detalji i velike staklene površine od poda do plafona koje omogućavaju uzbudljiv pogled na reku i Brankov most.

