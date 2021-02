Discovery i Telekom Srbija proširili saradnju: Lasiran HGTV- novi televizijski kanal posvećen brizi o kući i bašti

– Discovery i Telekom Srbija su danas najavili proširenje strateškog partnerstva, koje podrazumeva veću ponudu vodećih Discovery kanala, kao što su Discovery Channel, TLC, Eurosport, ID, Travel channel Food Network, istovremeno dodajući i nove, poput HGTV (Home and Garden TV). Korisnici Telekoma će moći da gledaju kanale na iris TV i DTH platformama, kao i putem kablovskog operatera “Moja Supernova”. Takođe, kanali će biti dostupni i korisnicima m:tel-a CG i BiH.

Zahvaljujući ovom partnerstvu, korisnici Telekoma Srbija imaće priliku da uživaju u nekim od najpoznatijih zabavnih emisija kao što su “Zlatna groznica”, “Milijarder na tajnom zadatku”, “Granična kontrola: Evropa” koje se emituju na kanalu Discovery ili emisijama “Stručnjak za torte”, “Doktor za bubuljice”, “Veridba od 90 dana” na kanalu TLC.

Na kanalima Eurosporta korisnici će imati priliku da prate neke od najvećih svetskih sportskih dešavanja, uključujući Grend slem turnire u tenisu, biciklističke Grend turove, kao i ovogodišnje Olimpijske igre.

Deo programske ponude kojoj će korisnici Telekoma Srbija imati pristup, čini i HGTV kanal, koji se bavi temama kupovine, prodaje i renoviranja kuća, kao i izgradnjom domova iz snova. Samo neke od emisija koje su već stekle popularnost širom sveta su: “Struktura dobre kuće”, “Slavni: Znak zahvalnosti”…

„Uzbuđeni smo povodom najave proširenog partnerstva sa Telekomom Srbija, posebno što Telekom pokriva kompanije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovo nam omogućava da većem broju televizijskih gledalaca ponudimo široku ponudu sadržaja koji se tiče avantura, načina života i sporta. Osim naših već dobro poznatih kanala koji su u prethodnim godinama postali omiljeni među gledaocima, verujemo da će HGTV, Diskaverijev lider za dom i baštu, postati izuzetno popularan i za pretplatnike Telekoma Srbija, s obzirom da je ovo vreme u kojem su ljudi posvećeni domu”, izjavila je Keneči Belušević, direktorka distribucije i poslovnog razvoja Diskaverija.

„Proširenje saradnje sa Diskaverijem će u domove naših korisnika doneti televizijske kanale i sadržaje u kojima uživaju milioni gledalaca širom sveta. Uvereni smo da je ovo još jedno partnerstvo koje će nam pomoći da ojačamo našu poziciju regionalnog lidera u pružanju televizijskih usluga, i da će svi naši korisnici pronaći programe iz bogate ponude koji odgovaraju njihovim interesovanjima”, izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor kompanije Telekom Srbija.

Discovery

Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) je globalni lider u segmentu zabavnog programa iz stvarnog života, obezbeđujući fanovima širom sveta sadržaje koji inspirišu, informišu i zabavljaju. Discovery proizvodi preko 8.000 sati originalnog programa svake godine i vodi u kategorijama omiljenih žanrova širom sveta. Dostupan u 220 zemalja i teritorija i na gotovo 50 jezika, Discovery je inovator na platformi kojia stiže do gledalaca na svim ekranima, uključujući proizvode TV Everywhere, poput GO aplikacija; usluge direktnog prenosa kao što su discovery +, Food Network Kitchen i MotorTrend OnDemand; digitalni i društveni sadržaj grupe Nine Media; značajno partnerstvo sa BBC-jem u sadržaju istorije prirode; i strateški savez sa PGA TOUR. Portfolio premium brendova kompanije Discovery uključuje Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel i dolazeće multiplatforme JV sa Chip-om i Joannom Gaines, Magnolia Network, kao i OWN : Oprah Winfrey Network u SAD-u, Discovery Kids u Latinskoj Americi i Eurosport, koji je vodeći provajder lokalno relevantnih, vrhunskih sportskih i “Home of the Olympic” sadžaja širom Evrope. Za više informacija posetite corporate.discovery.com i pratite @DiscoveryIncTV na svim društvenim platformama.

O Telekomu Srbija

Telekom Srbija zauzima vodeću poziciju na tržištu telekomunikacija u Srbiji, obezbeđujući jedinstveno i celovito korisničko iskustvo. Poslujući pod brendom mts-a u Srbiji, kompanija nudi usluge mobilne i fiksne telefonije, televizije i interneta. Uvođenjem novih usluga i implementacijom najnovijih tehnologija, kompanija nastoji da obezbedi globalnu povezanost i da obogati živote ljudi stvaranjem uslova za vanserijsku komunikaciju. Zahvaljujući neprekidnim ulaganjima u modernizaciju telekomunikacione infrastrukture, mreže i usluga, kompanija je u stanju da uspešno odgovori na brojne izazove, zahteve i očekivanja korisnika. Telekom Srbija Grupa nudi široku paletu telekomunikacionih usluga i direktnu zastupljenost u nekoliko zemalja u regionu, održavajući istovremeno i globalnu prisutnost prodajom televizijskih usluga širom sveta.

Tokom protekle decenije, kao vlasnik Arena Sport TV kanala, kompanija je stvarala sopstvene kapacitete u domenu TV sadržaja putem produkcije i distribucije ekskluzivnih sportskih programa. Unapredila je stečeno iskustvo produkcijom serija i filmova, koji su vrlo brzo postali sinonim za vrhunski kvalitet i moderne standarde u ovoj oblasti na Zapadnom Balkanu. Kao rezultat toga, SuperStar TV kanal, na kojem se prikazuje ekskluzivni sadržaj, vrlo brzo se našao među 10 najgledanijih kanala u Srbiji. Prateći globalne trendove, kompanija je na taj način dopunila svoj portfelj vrhunskih usluga produkcijom kvalitetnog dokumentarnog i igranog programa, koji se emituje na svim Telekomovim multimedijalnim platformama i partnerskim TV mrežama i predstavlja relevantan i atraktivan sadržaj za dalju distribuciju na globalnom nivou.

