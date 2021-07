Krimi serija koja otkriva misterioznu priču o moći, seksu i novcu - premijerno na DOX TV-u

Dokumentarna serija „Desna ruka Džefrija Epstina“, koja kroz tri epizode razotkriva stravične seksualne zločine poznatog multimilionera i njegove najbliže saradnice Gilejn Maksvel, premijerno će biti prikazana 5. jula na DOX TV-u.

Slučaj Džefrija Epstina šokirao je javnost. Milijarder poznat po druženju s američkim bogatašima i političarima, 2019. uhapšen je i optužen za seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje stotina mladih devojaka. Međutim, pre početka suđenja, u avgustu 2019. godine, pod sumnjivim okolnostima pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji.

Džefri Epstin, investicioni bankar i multimilioner, drugovao je sa Bilom Klintonom i Donaldom Trampom, bivšim predsednicima SAD-a, a na listi njegovih prijatelja nalazili su se i brojni ugledni naučnici, koje je izdašno finansirao. Za svoje brojne zločine nikada neće odgovarati, a misterioznost oko njega, naročito oko načina na koji je zaradio toliki novac, ne jenjava ni posle okončanja njegovog života.

U julu 2020. uhapšena je Gilejn Maksvel, njegova bivša devojka i najbliža saradnica, pod optužbama da je upravo ona podvodila maloletnice bogatašu i prisiljavala ih na seks sa Džefrijem Epstinom, ali i sa njegovim slavnim prijateljima i poslovnim partnerima. Svoje suđenje čeka u novembru 2021, a optužena je po šest tačaka optužnice, povodom čega se izjasnila kao nevina.

Gilejn Maksvel je ćerka britanskog medijskog mogula Roberta Maksvela, koji je 1991. pod misterioznim okolnostima poginuo na svojoj jahti. Zanimljivo, u trenutku smrti bio je u centru afere jer se za pokrivanje svojih dugova „poslužio“ novcem iz penzionog fonda svojih radnika. Gilejn se, posle smrti oca, seli u SAD, gde upoznaje Epstina.

U početku je njihova veza bila romantična, ali je Gilejn uskoro Epstinu postala dugogodišnja saradnica, osoba od poverenja i lična asistentkinja. Upravo zahvaljujući Gilejn, Epstin je imao kontakte i u Bakingemskoj palati, a princ Endru, vojvoda od Jorka (drugi sin kraljice Elizabete), bio je gost na ludim žurkama koje je za džet-set priređivao Epstin.

Dokumentarna serija „Desna ruka Džefrija Epstina“ istražuje moćnu i misterioznu Gilejn Maksvel, pripadnicu britanske društvene elite, čiji život kreće silaznom putanjom kada upozna Epstina.

U tri epizode serije, čija produkcija iznosi čak 850.000 $ po epizodi, pratimo Gilejn od njenog komplikovanog detinjstva i složenog odnosa s ocem, do sumnjive smrti oca te upoznavanja s Džefrijem, kada njen život poprima potpuno mračnu dimenziju. Od raskošnih zabava do skrivenih kamera u zidovima njihovog penthausa, Gilejn i Epstin bili su nedodirljivi sve do razotkrivanja stravičnih seksualnih zločina.

Krimi serija otkriva misterioznu priču o moći, seksu i novcu te baca novo svetlo na duboku umešanost Gilejn Maksvel u zločine Džefrija Epstina.

