Kraljica palestinske tehno scene Sama Abdulhadi zaokružuje program Exitove No Sleep bine

Sama Abdulhadi je prva svetski poznata tehno producentkinja i DJ iz nasiljem i ratom okovane Palestine. Prvo je učestvovala u izgradnji elektronske scene u gradu Ramali, najčešće spominjanom kroz prizmu izraelsko-palestinskog sukoba, i tako mu dala novu dimenziju, a onda je postala poznata širom sveta, što joj je donelo i odgovornost jer svetu predstavlja Palestinu u drugom, liberalnijem svetlu. Ova palestinska tehno pionirka prodrmaće kultnu Exitovu No Sleep Novi Sad binu svojim bitovima u petak 9. jula, na velikoj proslavi dve decenije festivala.

Njen debitantski Boiler Room set, koji trenutno broji preko sedam i po miliona pregleda na Youtube-u, pozicionira se među najgledanijima u ovom serijalu. U intervjuu za DJ Mag je rekla da je nakon ovog seta dobila čak 40 bukinga za samo jedan dan, dok bi, pre toga, u najboljem slučaju dobijala dvadesetak poziva mesečno.

U decembru 2020. godine uhapšena je dok je snimala set za Beatport. Ovaj set koji je uključivao istaknute DJ-eve s Bliskog istoka sniman je u Nabi Musi, religijskom kulturnom lokalitetu i turističkoj atrakciji, koji je već ranije bio domaćin mnogih muzičkih događaja. U zatvoru je provela osam dana, iako je, prema pisanju medija, imala dozvolu palestinskih vlasti za snimanje. Vest o hapšenju preneli su neki od najuticajnijih svetskih medija, poput BBC-ja, NME-a, Bilborda, The New York Times-a i Mixmag-a. Peticiju za njeno puštanje na slobodu, u kojoj se navodi da je privedena kako bi se „ukrotio javni gnev konzervativne palestinske zajednice“, potpisalo je 100.000 predstavnika lokalne i svetske muzičke i plesne scene.

Sama je u intervjuu za DJ Mag izjavila da zapravo „nikada nije želela da govori o politici, već samo da bude DJ“. „Politika mi je zastrašujuća i zamršena. Nervira me to što mi niko ne postavlja pitanja koja se tiču muzike, ali i razumem to – ja sam jedina iz Palestine. Ja sam jedina osoba koja može da priča o tome“, rekla je.

Ipak, ne vrti se sve oko politike. Sama nije mogla da bira titulu koju ipak ponosno nosi – nezvanična kulturna ambasadorka Palestine u svetu, ali je izabrala svoj muzički izraz koji joj je doneo svetsko priznanje. Izbacila je svoju prvu traku „Reverie“ u junu, i sigurno je donosi na kultnu Exitovu No Sleep binu, gde će nastupiti prvi put od početka pandemije.

20. godišnjica EXIT festivala

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala biće održana od 8. do 11. jula 2021. na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe već su potvrdila neka od najvećih svetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Roni Size i LTJ Bukem, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Hladno pivo, Rundek & Ekipa, Senidah, Van Gogh, Obojeni program, Remedy, Vojko V, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Poslednji kontingent festivalskih ulaznica!

Poslednji kontingent ulaznica za EXIT festival 2021. biće rasprodat danas, a dostupne su po ceni od 8.990 dinara. U ponudi je i ograničena količina jednodnevnih ulaznica, kao i VIP GOLD ulaznice. Mogu se nabaviti putem zvanične stranice festivala i putem prodajne mreže Gigs Tix.

Promo tekst