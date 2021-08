U četvrtak počinje Sea Dance festival, finale leta uz najveću žurku na Jadranu

Finale festivalskog leta i morska muzička avantura uz sedmo izdanje Sea Dance festivala – dobitnika nagrade za najbolji evropski festival, počinje u četvrtak! Na budvanskoj plaži Buljarica od 26. do 29. avgusta, nastupiće vodeće svetske i regionalne muzičke zvezde elektronske, trap/hip hop i rock scene, kao što su Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Meduza, Satori i Topic, koji u Crnu Goru dolaze po prvi put, kao i imena poput Senidah, Bajage i Instruktora, Vojka V, Who See, Sajsi MC, Tijane T i mnogih drugih koji drže sam vrh ovdašnje muzičke scene. Festival će biti održan u skladu sa bezbednosnim protokolom, na osnovu kojeg će ulaz na festival biti ograničen na posetioce koji imaju dokument da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv Kovida-19 ili da su preležali virus, zatim na one koji imaju negativan PCR, odnosno antigenski brzi test-BAT. Takođe, za one koji ne poseduju navedenu dokumentaciju, ispred festivalskih kapija biće organizovano brzo antigensko testiranje po povlašćenoj ceni od pet evra. Sea Dance festival pokrenuo je i kampanju za vakcinaciju mladih u Crnoj Gori, u sklopu koje svi koji se do 25. avgusta vakcinišu na jednoj od 23 lokacije širom Crne Gore, dobijaju ulaznicu za otvaranje festivala, u četvrtak, 26. avgusta.

foto: Promo

Velike muzičke zvezde na plaži Buljarica!

Plaža Buljarica, prekrasna peščana i šljunkovita obala dugačka više od 2 kilometara, predstavlja lepotu netaknute prirode jadranske obale. Na samo pola sata vožnje od budvanskog Starog grada, savršena je lokacija za duge letnje festivalske noći.

Na Visa DANCE PARADISE powered by Budva Tourism Organisation of Budva Municipality bini prvog festivalskog dana, u četvrtak 26. avgusta, posetioci će moći da uživaju u nastupima: Meduze, Satorija, Bajage i Instruktora, benda Parampaščad, Rudhamana i Raya. Na Play Radio Stage powered by Guarana bini za DJ pultom će se smenjivati: Stanco b2b CHBX, Baćko, Shar, Mirko & Meex, GileRz i Rudhaman.

Drugog festivalskog dana, u petak 27. avgusta, na glavnu binu stižu: Maceo Plex, Tijana T, Vojko V, Fox i Surreal, Muha, lokalci Raven TK u b2b setu sa Proximusom i Radio Katakomba, dok će na drugom stejdžu muziku puštati: Kingja, John-K, Nessuno, Divolly & Markward, Novak, Bodzie i Buba b2b Lerr.

Trećeg dana festivala, u subotu 28. avgusta će nastupiti Tale Of Us, Sajsi MC, Klinac, Ognjen i domaćini Audiostorm, P.S., O.G. feat Distortion i Necke. Uz lokalne DJ-eve koji će svirati na drugim binama, u sastavu: Lazar, Toxido, Just Ćoske, NIGEL, Millok i Mr Lekka.

Poslednji festivalski dan, nedelju 29. avgust, VISA DANCE PARADISE powered by Budva Tourism Organisation of Budva Municipality stejdž obeležiće gostovanja Borisa Brejche, Topica, Ann Clue, Senide, Who See, z++ i 84Bit. Sa Play Radio powered by Guarana bine čuće se muzička selekcija od strane DJ-eva: Luka Tarle, Vlado Milanović, Marko Milanović, Vandal Steve, Prodžekt Sataraš, Flirt More i Oak Brothers.

Na Tuborg Open Silent Dance bini, tokom četiri festivalska dana muziku će puštati: DJ Dirty, DJ Milan Kovačević, DJ Babylon Fish i DJ One for All. Detaljna satnica nastupa na ovogodišnjem Sea Dance festivalu već je dostupna i može se pronaći na linku.

Zvanične procedure za ulazak na festival

U skladu s važećim epidemiološkim merama u Crnoj Gori, ulaz na festival će biti ograničen na one posetioce koji imaju dokument da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv Kovida-19 ili da su preležali virus, zatim na one koji imaju negativan PCR, odnosno antigenski brzi test-BAT. Navedeni bezbednosni protokol sličan je Safe Events protokolu sprovedenom na EXIT festivalu u julu, koji je kroz naučne studije pokazao da su festivali uz navedena ograničenja bezbedna mesta za okupljanja, kao i da na njima ne dolazi do masovnog širenja virusa, ukoliko se epidemiološke mere bezbedno sprovode.

Dr Marija Božović, specijalista epidemiologije, ispred Instituta za javno zdravlje Crne Gore izjavila je da je organizovanje i održavanje masovnih događaja na otvorenim površinama moguće sprovoditi u kontrolisanim uslovima i uz striktno poštovanje važećih preporuka Instituta za javno zdravlje, kojima se naglašava da se ovakve manifestacije mogu održati uz posedovanje makar jednog od dokaza iz Nacionalne digitalne COVID potvrde, koji moraju da poseduju i domaćini i gosti događaja. Dr Božović dodaje: „Vođeni propisanim merama, uz adekvatno obezbeđivanje kontrole istih, nema razloga da festival poput Sea Dance-a ne protekne u bezbednim uslovima sa minimalnim rizikom po zdravlje posetilaca“.

Brza antigenska testiranja na Buljarici

Svima koji ne zadovoljavaju niti jedan od gorenavedenih uslova, Sea Dance je obezbedio brze testove po povlašćenim cenama, u iznosu od pet evra. Testiranje će se obavljati na plaži Buljarica, ispred festivalskih kapija, od četvrtka 26. avgusta, do nedelje 29. avgusta. Radno vreme punktova je od 18:00 do 02:00, a testiranje se plaća na licu mesta. Testiranje plaćaju posetioci koji su kupili ulaznice, koji imaju pozivnice, odnosno besplatne ulaznice, kao i oni koji imaju VIP ulaznice ili VIP pozivnice, a sprovodiće ga medicinski radnici Doma zdravlja Podgorica.

Ulaznice za vakcinisane i medicinske radnike, od 18. do 25. avgusta

Sea Dance je u okviru kampanje za vakcinaciju mladih “Neću više da plešem sam/a”osigurao besplatne jednodnevne ulaznice za otvaranje festivala, 26. avgust, za mlade koji se budu vakcinisali od 18. do 25. avgusta na 23 punkta širom Crne Gore, čije lokacije se mogu pronaći na službenom sajtu festivala. Da bi potom dobili jednodnevnu ulaznicu za Sea Dance, potrebno je da na mejl ulaznice@seadancefestival.me pošalju sledeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, mesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju s jasno vidljivim datumom vakcinacije, i e-mail adresu. Svi medicinski radnici koji su zainteresovani za jednodnevne ulaznice za otvaranje Sea Dance festivala mogu na navedeni mail poslati sve svoje podatke, uz svoju potvrdu o vakcinisanju, naziv medicinske ustanove u kojoj su zaposleni i fotografiju legitimacije.

Bina Sea Dancea na manje od pola metra od mora!

Na ovogodišnjem izdanju Sea Dance festivala, na manje od pola metara od mora, napravljena je najveća festivalska konstrukcija na ovom delu jadranske obale. Bitove na Buljarici pratiće vizuelni dizajn velikog ekvilajzera, a kreativni tim pod upravom poznatog dizajnera svetla, profesora Vitora Trifua presvući će plažu u boje leta. Iako je specifičnost ove konstrukcije neposredna blizina mora koje je praktično zapljuskuje, produkciono-infrastrukturni tim festivala prevazišao je sve izazove. DJ-evi će imati priliku da puštaju muziku na najnovijim i visoko kvalitetnim DJ uređajima, a programskom konceptu i žanrovskim potrebama izvođača odgovoreno je sistemom EAW uz d&b sabove, a tu je naravno i nezaobilazna Kara monitoring uz SB28.

I ove godine organizatori su se pobrinuli za organizovanje shuttle buseva iz Budve i Bara do Buljarice, kao i za posebne cene taxi prevoza. Oni koji se odluče da na festival dođu ličnim prevozom pripremljeno je nekoliko parking zona. Sve informacije mogu se pronaći na službenom sajtu festivala.

Aktuelne cene ulaznica do 25. avgusta!

Cena festivalskih ulaznica za Sea Dance je 4.690 dinara, što je ušteda od 20 odsto u odnosu na finalnu cenu. Jednodnevne ulaznice posetioci mogu kupiti po promo ceni od 2.220 dinara, uz 20 odsto popusta. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći ovde. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.

