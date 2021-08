ISTORIJSKO CELODNEVNO SEA DANCE FINALE SA TALE OF US I BORISOM BREJCHOM: Slobodan ulaz do 19 časova

Nakon odlaganja treće festivalske večeri zbog oluje, Sea Dance danas donosi spektakularno maratonsko finale, koje će kreirati hedlajneri subote i nedelje! U istom danu nastupiće velikani elektronske scene Tale Of Us i Boris Brejcha, ultrapopularni Topic, kao i neka od najvećih regionalnih i domaćih trap i hip-hop zvezda, poput Senide, Sajsi MC, z++, Klinca i Ognjena. Finale najluđe žurke na Jadranu zakazano je za 14 časova na plaži Buljarica, kada će biti ispisana nova stranica istorije Sea Dance festivala! Ulaz na festival će biti slobodan do 19 časova. Danas će, kao i ostalih dana, rigorozno biti poštovane epidemiološke mere za ulazak na festival, koji je ograničen na posetioce koji ispunjavaju makar jedan uslov iz bezbednosnog Kovid protokola.

Najsadržajniji Sea Dance vrhunac leta ikada na glavnoj festivalskoj bini Visa DANCE PARADISE powered by Budva Tourism Organisation of Budva Municipality otvoriće široko prepoznati predstavnici samog vrha crnogorske elektronske scene. Već dugo prisutan na crnogorskoj elektronskoj sceni, a poznat po kombinaciji deep house i techno zvuka, P.S. će dočekati prve posetioce, najavljujući tako nezaboravnu muzičku manifestaciju na osveženoj plaži Buljarica. Dnevnu žurku kraj mora će u 15:30 nastaviti jedan od najvrednijih pripadnika novog talasa elektronske muzike i legenda crnogorskog progressive žanra Audiostorm.

Ovi izvođači napraviće idealnu uvertiru u specijalni tročasovni set hedlajnera festivala - jedan od najtraženijih DJ tandema današnjice Tale Of Us, koji će u 17:00 povesti publiku na muzičko putovanje melodičnog techna, pred sam zalazak sunca. Prelaz na domaći hip-hop zvuk napraviće popularni mladi reper Ognjen, a potom od 21:00 nastupa pionirka ženskog repa na našim prostorima Sajsi MC. Hrvatski treper z++ doneće posle nje svoj prepoznatljivi poletni zvuk, a posle njega stiže jedan od najpopularnijih trap izvođača u Srbiji Klinac. Glavnu binu zatim preuzima balkanska trap kraljica Senidah, koja će svojim hitovima ponovo ujediniti region. Publiku će u novi dan uvesti jedna od rastućih inostranih zvezda današnjice. Nemački hitmejker Topic vodiće publiku na energičan ples od 00:20 časova, dok će crnogorski producentski i DJ duo 84Bit od 02:00 sata pokazati svoje muzičko umeće. Udarno ime elektronske scene Boris Brejcha dolazi na glavnu binu sa novim trakama i svetski renomiranim umećem. Obožavani Nemac nastupa sa karnevalskom „džoker“ maskom, ali i bez nje, i donosi set sastavljan od brojnih numera koje u poslednjih nekoliko godina izvodi na najvećim evropskim pozornicama. Nakon njega festival će zatvoriti njegova dugogodišnja prijateljica i saradnica Ann Clue, poznata po harizmi i nepredvidivim setovima.

Bezbednosni protokol ulaska na festival

U skladu s važećim epidemiološkim merama u Crnoj Gori, ulaz na festival je ograničen na one posetioce koji imaju dokaz da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv Kovida-19, ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati. Sea Dance je obezbedio posetiocima brze testove po povlašćenim cenama, u iznosu od pet evra. Testiranje se obavlja na plaži Buljarica, ispred festivalskih kapija, od 13:00 do 02:00, a testiranje se plaća na licu mesta. Testiranje plaćaju posetioci koji su kupili ulaznice, koji imaju pozivnice, odnosno besplatne ulaznice, kao i oni koji imaju VIP ulaznice ili VIP pozivnice, a sprovode ga medicinski radnici Doma zdravlja Podgorica.

Slobodan ulaz do 19 časova

Ulaz na najveću žurku leta na Jadranu slobodan je do 19 časova, nakon čega je cena jednodnevne ulaznice 20 Eur. Ulaznice od subote važe i za nedelju, a ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu festivala.

Promo