DESET MUZIČKIH MOMENATA KOJI SU OBELEŽILI PRVA TRI DANA EXIT FESTIVALA

Nick Cave u duetu sa obožavateljkom, „Fancy“ sa Iggy Azaleom, publika na bini sa kultnim pank bendom The Exploited, jedan od poslednjih koncerata Noisie i izlazak sunca na mts Dance Areni uz Maceo Plexa samo su neki od hajlajta koji su obeležili prva dva dana EXIT festivala. Kroz festivalske kapije do sada je prošlo oko 150.000 posetilaca koji su zajedno sa svojim omiljenim izvođačima skrojili neke od najlepših uspomena za pamćenje, a mi izdvajamo top deset momenata kojih ćemo se sećati još dugo vremena.

1. Nick Cave otpevao „Higgs boson Blues“ sa obožavateljkom

foto: Promo

Jedan od čarobnih trenutaka maestralnog dvoipočasovnog koncerta Nicka Cavea i njegove grupe The Bad Seeds dogodio se druge festivalske večeri pri izvođenju pesme „Higgs Boson Blues“ sa jednom od obožavateljki. Cave je u nekoliko navrata sišao sa bine kako bi bio bliže fanovima, svaki minut dugo iščekivanog koncerta bio je nabijen emocijama, a zagrljaj i stih „Can you feel my heartbeat“ Cave je podelio sa devojkom koja se našla u prvom redu.

2. Apsolutni trijumf Calvina Harrisa

Premijerni dolazak najuspešnijeg DJ-a i producenta Calvina Harrisa u Srbiju doprineo je obaranju svih rekorda dnevne posećenosti EXIT festivala – 55.000 fanova svedočilo je sinoćnjem ultimativnom megahit soundtracku, jednoglasno pevajući stihove pesama „One Kiss“, „This Is What You Came For“, „Summer“ i „We Found Love“. Do sada neviđena horda ljudi prelazila je preko mosta, nestrpljivo čekala u redu na festivalskim kapijama i u talasima se slivala na Glavnu festivalsku binu. Calvin je publici isporučio spektakl svetskih razmera, što mu je uzvraćeno najrasplesanijim i najmnogoljudnijim podijumom od otvaranja ovogodišnjeg Exita.

3. „Fancy“ sa Iggy Azaleom i desetinama hiljada fanova

foto: Promo

Tokom prve festivalske večeri, prepun Main stage nestrpljivo je iščekivao da Iggy Azalea izađe na binu nakon svečane ceremonije otvaranja Exita iza ponoći. Desetine hiljada fanova u publici skakalo je i plesalo sa hip hop divom, a vrhunac ovog nastupa dočekali smo sa megahitom „Fancy“ koji je otpevala cela Glavna bina. Iggy je fanovima je isporučila fenomenalan performans, nakon čega je izjavila da se nada da će se uskoro vratiti u Srbiju!

4. Maceo Plex i izlazak sunca na mts Dance Areni

foto: Promo

Najtraženiji producent današnjice, miljenik domaće publike i veliki prijatelj EXIT festivala još jednom je osvojio mts Dance Arenu setom zatvaranja druge festivalske večeri. Nastup koji je doneo Maceo Plex popunio je pun kapacitet jednog od najvećih plesnih podijuma na svetu, a desetine hiljada ljudi u rovu arene i pune tribine dočekale su zajedno izlazak sunca.

5. Publika na bini sa Exploitedom

foto: Promo

U petak, negde oko pola sata iza ponoći, sa Explosive bine zagrmele su gitare kultnog edinburškog pank sastava The Exploited, koji su napunili stejdž najžešćom energijom i hiljadama fanova svih generacija. Negde pred kraj koncerta, veterani žanra pozvali su razbuktanu publiku da im se pridruži na bini, nakon čega su, okruženi stotinom fanova, izveli čuvenu „Sex and Violence“.

6. Noisia ubrzala srce Visa Fusion bine na 174 otkucaja po minutu

foto: Promo

Legendarni holandski drum’n’bass trio Noisia održali su jedan od poslednjih nastupa ikada u četvrtak na Visa Fusion stejdžu, u okviru svoje oproštajne turneje. Publika je imala priliku da čuje sve od njihovih prvih izdanja, pa do numera sa finalnog albuma „Closer“ koji je krunisao njihovu karijeru ranije ove godine, a gotovo svaki drop bio je propraćen mosh-pitovima koji su se do kraja koncerta proširili gotovo celom binom.

7. Boris Brejcha u najiščekivanijem setu na mts Dance Areni

foto: Promo

Subotnje veče na mts Dance Areni donelo je izvanredne setove Mochakka, Blond:Ish i Mathamea, ali zasigurno najiščekivaniji bio je Boris Brejcha. Desetine hiljada fanova plesalo je do ranih jutarnjih sati obasjano suncem, uz jedan od najenergičnijih setova od početka ovogodišnjeg Exita.

8. Molchat Doma na Glavnoj bini

foto: Promo

Posetioci Exita poranili su u petak kako bi čuli prvi nastup na Glavnoj bini i otvaranje druge festivalske večeri uz bend Molchat Doma i dokazali da ovaj alternativni beloruski sastav ima veliki broj obožavalaca unutar EXIT zajednice. Sastav je uz zalazak sunca isporučio sjajan koncert i autentičan zvuk, uz ekscentričan glas i pojavu frontmena kog mnogi porede sa Ianom Curtisom, a publika je euforično pozdravila njihov viralni hit „Sudno“.

9. Klub Watergate preuzeo No Sleep Novi Sad binu

foto: Promo

Nova, apgrejdovana lokacija No Sleep Novi Sad bine pretvorena je u subotu u plesni podijum kultnog berlinskog kluba Watergate, ispred kog su nastupili Adana Twins, Andhim, Stephan Jolk, Biesmans Live, Jamiie i Kristin Velvet. Večeras će na istom mestu neprospavanu noć doneti Fabrik Mardid, jedan od 100 najboljih klubova na svetu, ispred kog će nastupiti Airod, SHDW & Obscure Shape i Indira Paganotto.

10. Magični trenuci na Pachamama bini

foto: Promo

Exitova Pachamama bina dobila je ove godine novo ruho – lokaciju do koje se dolazi kroz portal iza velikih belih raširenih krila, sa koje se prostire pogled na Dunav i ceo Novi Sad. Svake večeri odavde je moguće uhvatiti najlepši pogled na zalazak sunca, uz umirujuće melodije muzike nove svesnosti i World Music Balkans zvuka, a upravo na Pachamama bini festival je prve večeri otvoren uz simbolično puštanje 22 bele golubice i poruke mira koje su sa Petrovaradinske tvrđave poslate u svet.