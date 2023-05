SVETSKA MUZIČKA SENZACIJA: Italijanski operski trio Il Volo nastupiće 3. juna u Budvi na trgu ispred Starog grada

Početak letnje turističke sezone u Budvi obeležiće internacionalni dvodnevni program, spoj umetnosti i najlepšeg ambijenta, događaj koji povezuje muziku, ples, modu i fotografiju i nudi doživljaj za pamćenje.

Svetska muzička senzacija, italijanski operski trio Il Volo nastupiće 3. juna na trgu ispred Starog grada, dok će iste večeri, koncert održati i virtuozi na svojim instrumentima, Miloš Karadaglić i Ksenija Sidorova. Dan pre, 2. juna, biće organizovana izložba umetničkih fotografija austalijske umetnice Đovane Arjafare (Giovanna Aryafara) pod nazivom „Vanishing Tribes of the Omo“, modni spektakl Amato Kotur (Amato Couture), kabare show i after party – nastup DJ-a Laolu iz Švajcarske.

