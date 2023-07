THE PRODIGY OKUPILI PREKO 44.000 LJUDI! EXIT poslao moćnu poruku iz svemira – zajedno možemo kreirati bolji svet

EXIT festival otpočeo je sinoć istorijskim trenutkom prvog otvaranja festivala iz svemira, uz slanje moćne poruke čovečanstvu – univerzum posmatra, sluša i nada se, a samo zajedno možemo stvoriti Novu Zemlju! Uvertiru u neponovljivo muzičko i duhovno putovanje napravio je Aubrey Marcus, poručujući da će „eho ovog trenutka odjekivati vekovima“, a veliku ceremoniju otvaranja upotpunio je dečiji hor simboličnim izvođenjem pesme „Zemlja“ Ekatarine Velike. Desetine hiljada fanova okupljenih ispred Gorki List Glavne bine ekstatično je dočekalo dugoočekivani povratak benda The Prodigy – electro-punk velikani doveli su energiju do usijanja tokom sat i po vremena muzičkog putovanja kroz svoju bogatu diskografiju, a polazna tačka bila je pesma „Breathe“, koja je pre skoro tri decenije prvi put ikada izvedena uživo upravo u Srbiji!

foto: EXIT Photo Team

Povratak benda The Prodigy u njihovu duhovnu kuću simbolično je otpočet pesmom „Breathe“, koju su premijerno isprobali uživo davne 1995. godine u Beogradu, kada je kreirana posebna veza između domaće publike i najvećeg electro-punk sastava svih vremena. Nakon toga je usledio niz himni – „Omen“, „Voodoo People“, „Smack My Bitch Up“, „We Live Forever“ i mnoge druge, koje su u interakciji sa desetinama hiljada okupljenih fanova dovele do samog energetskog vrhunca večeri!

Samo otvaranje ovogodišnjeg Exita počelo je već u ranim večernjim satima na Pachamama powered by Rosa bini – drevnu kakao ceremoniju ispratili su meditativno-muzički kirtani koje je ispevao Sarasvati Druna bend, a festival je uz uvodnu reč otvorio osnivač i direktor Dušan Kovačević sa svojom tromesečnom ćerkom Atinom Ljubav Kovačević, kao simbol poruke Nove zemlje.

Najveća od čak tri ceremonije otvaranja ovogodišnjeg izdanja EXIT festivala, koja se upisuje u istoriju kao prvo ikada otvaranje festivala iz svemira, a uvod su napravili motivacioni govornici Henry Ammar i Aubrey Marcus. „Niste ovde slučajno, tačno u ovom trenutku i tačno na ovom mestu – zajedno možemo izgraditi svet koji će postojati za našu decu i decu naše dece, svet mira, ljubavi, plesa i radosti. Imamo šansu da zajedno izgradimo taj svet. Eho ovog trenutka će odjekivati kroz vekove“ – rekao je Marcus u svom obraćanju. Važnu poruku dodatno su pojačali dečiji hor „Vokal kids“ i hor osnovne škole „Stevica Jovanović“ iz Pančeva, koji su na Gorki List Glavnoj bini izveli pesmu „Zemlja“ kultne grupe Ekatarina Velika.

Potom je energija Ada Divine Awakening festivala osvojila mts Dance Arenu, na kojoj je nastupila mistična i zanosna alhemičarka zvuka Vylana Marcus, donoseći simbiozu poezije i muzike u kombinaciji sa plesnim i vatrenim performansom u čast slavljenja ženske energije. Ostatak večeri u Exitovom hramu elektronske muzike protekao je u istom ritmu, uz najmoćnije žene elektronske muzičke scene Ninu Kraviz, Indiru Paganotto, Amelie Lens, Tijanu T, Miju i Lannu u okviru najjačeg all-female techno lineupa današnjice!

Festival su na Gorki List Glavnoj bini otvorili Viagra Boys, čiji je neo-punk gitarski zvuk začinjen vrsnim džez muziciranjem i oštrim humorom osvojio srca publike, nakon čega je desetine hiljada fanova željno dočekalo veliki, emotivni, energetski nabijeni povratak benda The Prodigy. Iza ponoći, puls Glavne bine ubrzao se na 174 otkucaja po minutu uz drum’n’bass ikone Chase & Status, a zatim i Gardnu i Charlie Tee, a mnoštvo drugih imena čulo se sa preko 40 festivalskih bina i zona.

Večeras, u drugoj festivalskoj večeri, Gorki List Glavnu binu će obeležiti još jedan veliki povratak – stiže Grammy rekorder Skrillex, jedan od vodećih svetskih simfo-metal sastava iz Holandije Epica, rasplesani dvojac LF System, ali i hitmejker Burak Yeter. mts Dance Arenu osvojiće apsolutni broj #1 elektronske muzičke scene, Eric Prydz, kog domaća publika željno iščekuje već deceniju unazad, kao i duo CamelPhat, Space Motion i drugi, dok susednu, alternativnu elektronsku NSNS binu predvode Desiree, Shimza i Carlita.

Na Visa Fusion binu večeras stižu Sunshine, Crni Cerak & Lacku, Kendi, Zoe Kida, Dzipsii, Dina Jashari i drugari, SickSoul i Petar Z, dok trep i rep zvuk na Gang Beats donose Yung Bude, Dino Blunt, Spejs Noksi & Kene Beri, Tam, Ena x Rouzi i mnogi drugi.

Jednodnevne ulaznice za petak i subotu dostupne su po cenama od 4.490 dinara, dok ulaznica za nedelju iznosi 3.390 dinara. Ulaznice su na festivalskim kapijama, na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

