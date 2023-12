MUZIČAR PRIPREDIO ROKENROL SPEKTAKL – JOŠ JEDNOM POTVRDIO STATUS JEDNOG OD NAJBOLJIH LIVE IZVOĐAČA DANAŠNJICE

Proslavljeni kanadski rok muzičar, Brajan Adams, sinoć je u organizaciji Skymusic-a održao impresivan koncert pred punom Štark Arenom, kao deo svoje svetske turneje "So Happy it Hurts". Koncert je, uz gromoglasne ovacije, započeo numerom “Kick Ass”, da bi nastavio hitom "Can't Stop This Thing We Started".

Popularni muzičar sinoć je treći put nastupio pred domaćom publikom, što je bilo dovoljno da upozna naš mentalitet. Tokom večeri se našalio na račun toga što je koncert počeo sa nešto manje od pola sata zakašnjenja: „Znam da uvek kasnite na događaje, zato smo moj bend i ja namerno pomerili početak koncerta za pola sata, dok svi ne stignu“ – rekao je on.

1 / 6 Foto: Skymusic

„Pevaću vam onoliko dugo koliko se budem setio svih pesama na repertoaru, a vas bih onda zamolio da mi pomognete na kraju i kažete koje sam pesme propustio” – rekao je Adams na početku večeri, ujedno se osvrnuvši na činjenicu da je iza njega čak 16 studijskih albuma sa impresivnim brojem megahitova. Tokom koncerta je najavio izlazak još tri albuma - jednog sa novim numerama i dva sa prethodnim hitovima, što je dodatno podgrejalo uzbuđenje fanova.

Muzičar je nizao hit za hitom, a posebno emotivan momenat bio je kada je najavio pesmu „It's only love“ koju je otpevao sa legendarnom Tinom Tarner davne '84. godine. „Ovo je u njenu čast“ – rekao je Brajan, a fanovi su ga podržali ovacijama i glasnim aplazima.

Osim perfektnog i besprekornog nastupa, Adams je sinoć uspeo da stvori neverovatnu konekciju sa publikom, što je dodatno podrgrejalo ionaku usijanu atmosferu, a koliko je sam Adams uživao na koncertu govori i to da je u jednom momentu pitao fanove koju pesmu žele da čuju. Tako je čuveni roker ispunio i muzičku želju devojci iz publike, pa je otpevao "Only the strong survive" i nakon čak tri bisa i dva i po sata svirke, završio nastup.

Sinoć se nije pojavila Beyonce, ali jedan dečko jeste zaprosio svoju devojku

foto: Printscreen/instagram

Na sinoćnjem nastupu nije se pojavila Beyonce, kako se ovih dana spekulisalo u javnosti, ali bez obzira na to, Adams je svojim fanovima pripredio neverovatan šou u Štark Areni, još jednom potvrdivši svoj status jednog od najboljih live izvođača današnjice.

Kolika je povezanost Adamsa sa svojom publikom, govori i podatak da je upravo sinoć jedan dečko zaprosio svoju devojku!

Uzbuđenje i BRAJANOMANIJA koji su poslednjih dana zavladale prestonicom, nakon sinoćnjeg koncerta potpuno su opravdane, a Adams je čak izdvojio vreme za svoje obožavatelje pre i posle koncerta – nekolicina sretnika imala je priliku da se upozna i druži sa slavnim muzičarem na Meet&Greet-u, a prvih 100 fanova koji su sinoć kupili neku od ploča imali su privilegiju da na licu mesta dobiju autogram od Brajana lično!

Promo