NIK KEJV 18. JUNA NA BELGRADE RIVER FESTU

Nikad emotivniji, nikad posebniji koncert legendarnog Nika Kejva biće održan 18. juna u Beogradu. Na festivalu Belgrade River Fest slavni muzičar premijerno u Evropi izvodi svoj koncert „Solo Show“!

Nik Kejv, bezvremenska rok ikona, izvešće koncert samo u pratnji klavira i uz podršku muzičara Kolina Grinvuda, basiste grupe Radiohead. Publika Belgrade River Festa imaće priliku da doživi izvanredno muzičko iskustvo u kome već intrigantne i zanimljive Kejvove pesme dobijaju novu dimenzije. Koncert će se održati na platou Geozavoda u Beogradu na vodi u posebno osmišljenom ambijentu i uz vrhunsku produkciju koja je sinonim za Belgrade River Fest, a koja će u potpunosti podržati umetnikovu viziju o intimnoj atmosferi koja treba da prati njegov nastup.

Nik Kejv je sinonim za izvanrednost: sa svojim izuzetnim glasom, emotivnim tekstovima i nezaboravnim nastupima, on publiku vodi na putovanje kroz različite emocije, od tuge do radosti, od melanholije do ekstaze. Ovaj koncert biće poseban jer se na njemu muzika Nika Kejva doživljava na potpuno nov način, bliži i intimniji nego ikada pre.

Prisutni će imati privilegiju da uživo čuju hitove poput "Into My Arms", "Red Right Hand", "The Ship Song" i mnoge druge pesme iz njegove bogate diskografije, ali i da osete duhovnu snagu i emotivnu dubinu koju donosi svaki ton muzike Nika Kejva.

Ulaznice za koncert Nika Kejva na Belgrade River Festu, u okviru svetske turneje “Solo Show”, dostupe su od ovog trenutka online na Efinity.rs i na svim Efinity prodajnim mestima.

