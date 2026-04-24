Beograd, 24. april 2026. – Sinoć je u prepunoj Ložionici zvanično otvoreno jubilarno, 40. izdanje OTP Banka - Fashion Selection, jedinstvenog modnog događaja koji već decenijama oblikuje domaću modnu scenu. Revijom pod nazivom „Ko to tamo nosi Pradu?“ započet je ovogodišnji program koji modu ponovo vraća u fokus grada, kroz susret različitih generacija, estetika i autorskih pristupa.

Paralelno sa ovim jubilejom, modna agencija Select obeležava 25 godina rada, tokom kojih je značajno doprinela razvoju domaće modne scene, afirmaciji dizajnera i razvoju novih generacija kreativaca.“1600 modnih revija, 2000 kampanja, 40 Fashion Selection, kao i 4000 malih i velikih modela, afirmisanih na modnim revijama i kampanjama, najbolje oslikava šta je sve urađeno za ove dve i po decenije“, poručio je ispred Selecta Nebojša Grnčarski. Otvaranje jubileja obeležilo je veče u kojem su svoje vizije predstavili neki od najprepoznatljivijih domaćih dizajnera - Bata Spasojević, Igor Jagić, Zvonko Marković, Mario Chany, Nemanja Pantelić, Beka Zečević, Predrag Djuknić, Marko Krstić i Jovana Petković, svaki kroz autentičan izraz i ličnu interpretaciju teme.

Inspirisana kultnim filmom „Đavo nosi Pradu“, revija je otvorila prostor za promišljanje mode kao mnogo više od estetike, kao izraza moći, identiteta i ličnog stava. Kako je istakao Bata Spasojević, kroz tri outfita predstavljena je transformacija žene, od faze istraživanja i pronalaženja sopstvenog izraza, do potpune sigurnosti i dominacije stilom. „Moda je jezik, a prava elegancija dolazi iz unutrašnje snage i autentičnosti“, poručio je Spasojević.

Foto: Fashion selection

Za Igora Jagića, inspiracija filmom bila je prilika za igru karakterima i njihovim stilskim kodovima. Polazeći od Mirande, Emili i Najdžela, Jagić je kroz svoje kreacije istraživao kako bi ove snažne ličnosti izgledale danas, u savremenom modnom kontekstu. Njegov pristup naglasio je preciznost, karakter i autentičnost, ali i sposobnost mode da oblikuje identitet i komunikaciju pojedinca. Zvonko Marković je kroz svoju kolekciju napravio lični osvrt na razvoj modne scene, koristeći komade iz svojih ranijih kolekcija i reinterpretirajući ih u savremenom kontekstu. Ovaj spoj prošlosti i sadašnjosti podsetio je publiku na kontinuitet i evoluciju samog Fashion Selectiona, ali i na promene kroz koje moda prolazi zajedno sa društvom.

Kroz radove Predraga Djuknića moda je predstavljena kao izraz savremenog luksuza, gde sofisticirani minimalizam i naglašene couture siluete definišu novu estetiku samopouzdanja i autoriteta. Njegove tri vizije na pisti istraživale su granice između suptilnosti i dominacije, odgovarajući na pitanje ko danas zaista nosi modu sa stavom. Sličan tonalitet prisutan je i u kolekciji Nemanje Pantelića, koji je kroz snažne kontraste i promišljenu upotrebu boja interpretirao ideje moći, kontrole i unutrašnje tenzije modne industrije. Njegovi modeli, u kojima crvena probija kroz dominantnu crnu strukturu, simbolično oslikavaju odnos između discipline i emocije. Ostali autori – Mario Chany, Beka Zečević, Marko Krstić i Jovana Petković – dodatno su proširili interpretaciju teme kroz različite stilove, od ženstvenih i nosivih silueta, do eksperimentalnih i konceptualnih rešenja, potvrđujući raznovrsnost domaće modne scene i njenu sposobnost da odgovori na savremene trendove.

Foto: Fashion selection

Ovogodišnje izdanje Fashion Selectiona održava se od 23. do 29. aprila na dve lokacije – Ložionici i Hangaru (27., 28. i 29. april), gde publika ima priliku da vidi smenu etabliranih brendova i novih autorskih glasova, uključujući i platformu za mlade dizajnere, koji ostaju jedna od ključnih tačaka ovog događaja. Posebnu dimenziju jubilarnom izdanju daje i humanitarni segment, realizovan u saradnji sa Klinikom Varis, koja se bavi rekonstrukcijom grudi kod žena nakon mastektomije, podsećajući da moda može imati i snažnu društvenu ulogu, izvan estetskog okvira. Svoj doprinos daće i brojne poznate ličnosti koje će učestvovati na ovoj reviji. Četrdeseto izdanje Fashion Selectiona, koje nosi ime OTP banka kao generalnog partnera, još jednom potvrđuje značaj ovog događaja kao mesta susreta kreativne industrije i savremenog poslovanja, ali i kao platforme koja kontinuirano redefiniše način na koji moda komunicira sa publikom danas.