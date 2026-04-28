NERA CAFFÈ donosi novu generaciju kafe koja spaja kvalitet, praktičnost i vizuelni identitet prilagođen savremenom potrošaču. Kao deo svakodnevnog urbanog ritma, ovaj brend predstavlja idealan izbor za sve one koji traže brz predah uz proizvod koji se uklapa estetiku modernog grada I život u pokretu.

„Razvoj brenda NERA CAFFÈ vođen je idejom da kafa danas predstavlja mnogo više od napitka - ona je deo svakodnevnog ritma, navika i ličnog stila života. Želeli smo da kreiramo proizvod koji prati ubrzani tempo savremenog potrošača, ali bez kompromisa kada su u pitanju kvalitet i ukus. NERA CAFFÈ je osmišljen kao praktično rešenje za različite trenutke u toku dana - od brzih pauza između obaveza do dinamičnih radnih dana kada je potrebna dodatna energija. Posebnu pažnju posvetili smo tome da brend bude jednostavan za korišćenje, ali i vizuelno prepoznatljiv. Naš cilj je da NERA CAFFÈ postane deo svakodnevice modernih potrošača koji traže balans između kvaliteta, praktičnosti i savremenog načina života“, izjavio je Jovan Bugarčić, marketing direktorkompanije Imlek.